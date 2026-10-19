PSG Mercato : c’est confirmé, Paris en pince pour un serial buteur de Ligue 1 !

Le PSG et le Borussia Dortmund suivraient de près Paris Brunner, le jeune attaquant de l’AS Monaco valeur montante de Ligue 1.

Le PSG continue de surveiller les jeunes talents susceptibles de renforcer son secteur offensif. Comme déjà relayé sur notre site et confirmé par le journaliste Ekrem Konur sur X, le club parisien suit de près Paris Brunner, l’attaquant de l’AS Monaco, également dans le viseur du Borussia Dortmund.

À la recherche de profils capables de s’inscrire dans un projet à long terme, le PSG pourrait ainsi s’intéresser à un joueur dont le potentiel s’est véritablement révélé cette saison avec déjà 7 buts en 8 matchs.

Dortmund n’a pas abandonné la piste

Le Borussia Dortmund, son club formateur, reste également attentif à la situation du jeune avant-centre. Le club allemand, réputé pour sa capacité à développer de jeunes joueurs, continuerait de suivre son évolution.

Pour le PSG, l’intérêt porté à Paris Brunner s’inscrirait davantage dans une logique d’anticipation et de recrutement de jeunes talents que dans celle d’un renfort immédiatement confirmé. Même si Brunner aura le temps de grandir d’ici l’été prochain…