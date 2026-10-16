PSG Mercato : Paris prépare des gros coups en L1, le RC Lens et le Stade Rennais peuvent trembler !

Le PSG préparerait déjà son mercato estival 2027 en surveillant plusieurs jeunes talents de Ligue 1, avec des profils prometteurs du RC Lens et du Stade Rennais notamment.

Le PSG veut continuer à miser sur la jeunesse. Dans la perspective du mercato estival 2027, le club de la capitale pourrait poursuivre sa stratégie de recrutement de joueurs à fort potentiel, capables de progresser sous les ordres de Luis Enrique et de s’inscrire durablement dans le projet parisien.

Après les réussites de Désiré Doué et de Maghnes Akliouche, Paris chercherait ainsi à identifier les prochains talents capables de franchir un cap au plus haut niveau. Plusieurs noms circulent parmi les profils à suivre, notamment du côté de Lens et de Rennes, comme le rapporte PSGINSIDE-ACTUS.

Le RC Lens et Rennes au cœur des regards ?

Au RC Lens, Ismaëlo Ganiou représente un profil défensif à surveiller. Formé chez les Sang et Or, le jeune défenseur poursuit sa progression avec son club formateur. Lens a d’ailleurs annoncé en août dernier la prolongation de son contrat jusqu’en 2030, même si un départ l’été prochain est forcément à prévoir.

Le Stade Rennais possède également plusieurs jeunes joueurs susceptibles d’attirer l’attention des recruteurs. Mahamadou Nagida, international camerounais, et Abdelhamid Aït-Boudlal, défenseur marocain, incarnent cette politique de développement de jeunes talents mise en place en Bretagne.

Pour le PSG, ces profils correspondent à une logique d’anticipation : repérer tôt les joueurs en progression avant qu’ils ne deviennent des cibles prioritaires sur le marché européen.

El Mourabet, Brunner et Restes également à suivre

D’autres jeunes joueurs pourraient aussi entrer dans les réflexions parisiennes. Le milieu Samir El Mourabet, au RC Strasbourg, présente un profil technique intéressant, tandis que l’attaquant Paris Brunner, à l’AS Monaco, a marqué 7 buts en 8 matchs cette saison. Le gardien Guillaume Restes, sous contrat avec Toulouse, figure également parmi les joueurs à observer.

Le PSG pourrait donc continuer à préparer l’avenir en ciblant des joueurs capables de s’intégrer progressivement à son projet sportif. Mais entre simple supervision, intérêt éventuel et négociations, plusieurs étapes restent à franchir.

Une chose est sûre : Lens et Rennes disposent de jeunes profils à fort potentiel. Reste désormais à savoir si Paris décidera de passer à l’action lors du mercato estival 2027…