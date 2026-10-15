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FRANCE

Stade Rennais Mercato : un taulier de Haise affole l’Europe, jackpot en vue ?

Par William Tertrin - 15 Oct 2026, 17:20
Mahamadou Nagida (Stade Rennais)

Auteur d’un début de saison prometteur avec le Stade Rennais, Mahamadou Nagida attire l’attention de deux gros clubs européens.

Le Stade Rennais pourrait voir l’un de ses jeunes talents attirer les convoitises européennes. Âgé de 21 ans, Mahamadou Nagida suscite l’intérêt du FC Porto et de l’Inter Milan, selon des informations rapportées par le journaliste Ekrem Konur.

Mahamadou Nagida monte en puissance

Les performances du défenseur rennais, utilisé à 7 reprises cette saison et valorisé à 10 millions d’euros par Transfermarkt, n’ont pas échappé aux recruteurs européens. Capable de se projeter rapidement vers l’avant et d’apporter des solutions sur son côté gauche, l’international camerounais représente un profil intéressant pour des clubs à la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel.

Pour l’heure, aucune offre officielle n’a été formulée. Le FC Porto et l’Inter Milan en sont au stade de l’observation, même si l’intérêt annoncé pour le joueur serait bien réel.

Rennes en position de force dans ce dossier

Le Stade Rennais dispose toutefois d’un atout important : la situation contractuelle de son jeune défenseur. En septembre 2025, le club breton avait sécurisé la prolongation de Mahamadou Nagida jusqu’en juin 2029.

Rennes n’a donc aucune obligation de se séparer de son joueur dans l’immédiat. Le club a d’ailleurs déjà montré sa fermeté en repoussant une offre de 5 millions d’euros du Besiktas pour son latéral gauche en février dernier, selon L’Équipe.

Reste à savoir si Porto ou l’Inter passera à l’action. Pour le Stade Rennais, l’objectif sera de poursuivre la progression de Mahamadou Nagida tout en préservant ses intérêts sportifs et financiers. Une éventuelle offensive lors d’un prochain mercato pourrait ainsi ouvrir un nouveau dossier important pour les dirigeants bretons.

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