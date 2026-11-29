Le Stade Rennais a franchi une nouvelle étape dans le dossier Rui Borges, avec une première réunion organisée ce dimanche entre les dirigeants bretons et l’ancien entraîneur du Sporting Lisbonne.

Le dossier Rui Borges prend de l’épaisseur au Stade Rennais. À la recherche d’un successeur à Franck Haise, récemment écarté de ses fonctions, les dirigeants bretons ont accéléré les discussions avec le technicien portugais de 45 ans.

Selon les informations de Foot Mercato, une première réunion s’est tenue ce dimanche entre les deux parties, après de premiers échanges informels avec les représentants de l’entraîneur. L’occasion pour la direction rennaise de lui présenter son projet sportif et de lui exposer ses ambitions.

Rui Borges dans l’attente d’une réponse de Rennes

Libre depuis son départ du Sporting Lisbonne début novembre, Rui Borges représente une piste sérieuse pour le club breton. Son passage au Portugal a notamment été marqué par un titre de champion et une Coupe du Portugal remportés en 2025 avec le Sporting.

Mais rien n’est encore décidé. Le technicien portugais doit désormais patienter avant de connaître la position définitive des dirigeants rennais. Ces derniers souhaitent avancer rapidement et prendre une décision concernant leur futur entraîneur d’ici le début de la semaine prochaine.

Le Stade Rennais ne travaille toutefois pas sur cette seule candidature. La direction doit également échanger avec un autre entraîneur français avant de faire son choix.

Sébastien Tambouret assure toujours l’intérim

En attendant la nomination de son nouvel entraîneur, le Stade Rennais poursuit sa réflexion en interne. C’est actuellement Sébastien Tambouret, responsable de l’équipe réserve, qui assure l’intérim sur le banc de l’équipe première.

Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour l’avenir du banc rennais. Rui Borges a désormais pu prendre connaissance du projet breton, mais reste suspendu à la décision des dirigeants. Le nom du successeur de Franck Haise pourrait être connu dès le début de la semaine prochaine.