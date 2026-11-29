Les supporters du Stade Rennais semblent largement préférer Pierre Sage à Rui Borges comme futur entraîneur du club breton.

Le Stade Rennais n’a pas encore tranché pour son prochain entraîneur mais les supporters semblent déjà avoir une préférence.

Pierre Sage toujours favori des supporters du Stade Rennais

Quel serait le coach idéal pour le Stade Rennais ? C’est la question posée par But! à ses lecteurs dans un sondage consacré à la succession sur le banc breton. Et les résultats sont sans appel : Pierre Sage recueille 42,9 % des suffrages. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais devance nettement Rui Borges, qui obtient 25 % des voix.

Un écart significatif qui témoigne de l’attrait des supporters rennais pour le profil de Pierre Sage. Le technicien portugais, pourtant cité parmi les candidats potentiels, ne fait donc pas l’unanimité auprès du public.

Rui Borges devance Motta et Garcia

Derrière les deux premiers, le classement réserve également quelques surprises. Thiago Motta récolte 17,9 % des suffrages, tandis que Rudi Garcia ferme la marche avec 14,3 %. Voici le classement complet du sondage :

Pierre Sage : 42,9 %

Rui Borges : 25 %

Thiago Motta : 17,9 %

Rudi Garcia : 14,3 %

Pierre Sage dispose ainsi d’une avance de près de 18 points sur Rui Borges. Un signal clair envoyé par les supporters, même si ce sondage ne préjuge évidemment pas du choix final de la direction du Stade Rennais.

Un message pour la direction du Stade Rennais ?

Si les résultats traduisent une préférence populaire, ils ne constituent pas une indication sur l’avancée des discussions ni sur les intentions des dirigeants. Le Stade Rennais reste maître de son choix et devra déterminer quel profil correspond le mieux à son projet sportif.

Une chose est certaine : dans l’esprit d’une partie des supporters du Stade Rennais, Pierre Sage apparaît aujourd’hui comme le candidat idéal pour prendre les commandes du club breton.