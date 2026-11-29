Si le Stade Rennais ne veut pas se précipiter pour nommer son futur entraîneur, le retour d’un ancien est murmuré en interne.

Le Stade Rennais poursuit ses recherches pour trouver son prochain entraîneur, mais une piste semble prendre de l’épaisseur. Alors que les dirigeants bretons ne veulent pas se précipiter, un premier contact concret aurait été établi avec Rui Borges.

Borges passe un entretien avec Pouille

Selon L’Équipe, un rendez-vous en visioconférence entre le président Arnaud Pouille et l’entraîneur portugais aurait même été organisé ces dernières heures. Âgé de 45 ans, Rui Borges a notamment dirigé le Sporting Portugal, avec lequel il a remporté le championnat en 2025. Le technicien vient toutefois de quitter le club lisboète, où Paulo Fonseca lui a récemment succédé.

Son profil présente plusieurs atouts pour le Stade Rennais : une expérience récente au plus haut niveau, un titre national à son palmarès et la maîtrise de l’anglais. Autant d’éléments susceptibles de séduire les décideurs bretons, qui cherchent le profil capable de porter leur projet sportif.

Danzé, une solution au Stade Rennais venue de l’intérieur ?

Mais le chantier rennais ne concernerait pas uniquement le poste d’entraîneur. Selon So Foot, Romain Danzé pourrait également se voir confier de nouvelles responsabilités au sein de la direction du club. Ancien défenseur emblématique du Stade Rennais et figure appréciée du public, il occupe actuellement le poste de directeur de la section féminine.

Son avenir pourrait donc s’inscrire dans un rôle plus large au sein de l’organigramme. Il ne serait toutefois pas question de le promouvoir au poste de président. La nature exacte de cette éventuelle évolution reste à préciser.