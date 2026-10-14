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FRANCE

RC Lens Mercato : un premier verdict est tombé pour Ganiou au PSG !

Par Fabien Chorlet - 14 Oct 2026, 05:00
Ismaëlo Ganiou (RC Lens)

Les supporters du RC Lens ont donné leur avis sur un éventuel transfert d’Ismaëlo Ganiou au PSG dans un sondage réalisé par nos soins.

Révélation de la saison dernière du côté du RC Lens, Ismaëlo Ganiou continue de franchir les étapes à une vitesse impressionnante. Le jeune défenseur central confirme cette saison tout le potentiel entrevu lors du précédent exercice et s’est désormais imposé comme le véritable patron de la défense des Sang et Or. Ses performances commencent même à faire parler de lui dans la perspective d’une éventuelle convocation en équipe de France. De quoi attirer les regards des plus grands clubs français, à commencer par le Paris Saint-Germain, qui devra tôt ou tard préparer la succession de Marquinhos.

Ganiou envoyé au PSG !

Certains observateurs verraient d’ailleurs d’un très bon œil une arrivée d’Ismaëlo Ganiou au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas de Walid Acherchour, qui a récemment interpellé Luis Campos sur le réseau social X. « Si Luis Campos loupe Ismaëlo Ganiou après avoir loupé Jérémy Jacquet pour aller chercher des scams de 8-12 de Premier League, je comprendrais vraiment pas », a lancé le journaliste de RMC Sport. Une sortie qui a relancé les discussions autour de l’avenir du défenseur lensois et d’un éventuel transfert dans la capitale. Pour l’heure, aucun intérêt concret du PSG n’a toutefois été confirmé, mais cette hypothèse ne laisse évidemment pas indifférents les supporters du RC Lens.

La majorité des suspporters lensois ne craignent pas un départ de Ganiou au PSG

À la suite de cette déclaration de Walid Acherchour, nous avons décidé de sonder les supporters lensois sur le compte X de BUT! RC Lens. À la question « Avez-vous peur qu’Ismaëlo Ganiou rejoigne le PSG ? », 61,7 % des votants ont répondu « non », contre 38,3 % de « oui ». Un résultat assez net puisque près de deux votants sur trois ne semblent donc pas particulièrement inquiets à l’idée de voir le jeune défenseur rejoindre le club de la capitale. À l’inverse, près de quatre votants sur dix redoutent cette éventualité, signe que la perspective de perdre l’un des nouveaux cadres de la défense lensoise au profit du PSG suscite tout de même des craintes. Ce sondage, qui reflète uniquement l’avis des internautes ayant participé au vote, ne permet cependant pas de savoir si les supporters sont confiants quant à l’avenir de Ganiou à Lens ou s’ils jugent simplement ce transfert peu probable. Une chose est sûre : l’hypothèse d’un départ au PSG est loin de faire l’unanimité dans les inquiétudes des votants lensois.

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