La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Alors que le PSG a manqué l’occasion d’arracher Jéréméy Jacquet au Stade Rennais, Luis Campos pourrait se rabattre sur Ismaëlo Ganiou (RC Lens, 21 ans).

Le PSG prépare déjà l’avenir… de sa défense. Si le duo formé par Marquinhos et Willian Pacho offre de solides garanties, la question des solutions de remplacement reste importante pour Luis Enrique. Le club parisien doit anticiper les prochaines saisons et identifier des défenseurs capables de s’imposer au plus haut niveau.

Jacquet échappe au PSG, Campos doit rebondir

Dans cette optique, le nom d’Ismaëlo Ganiou pourrait rapidement revenir dans les discussions.Jérémy Jacquet figurait parmi les jeunes défenseurs suivis par plusieurs grands clubs européens. Mais selon les informations évoquées autour du mercato, le PSG n’aurait pas réussi à convaincre le Stade Rennais de céder son joueur.

Liverpool serait également entré dans la course, avec des moyens financiers susceptibles de faire grimper les enchères. Paris pourrait donc devoir explorer d’autres pistes pour renforcer sa charnière centrale. Et le profil de Ganiou présente plusieurs arguments intéressants.

À 21 ans, le défenseur lensois s’est progressivement imposé dans l’effectif professionnel après avoir été formé à la Gaillette et effectué un passage en prêt à Annecy. Le RC Lens souligne notamment ses qualités athlétiques et sa progression rapide. Ganiou a franchi plusieurs étapes au cours des derniers mois.

Après ses débuts en Ligue 1, le défenseur a gagné en importance au sein de la défense lensoise. Son évolution ne passe plus inaperçue. Le joueur est aujourd’hui considéré comme l’un des jeunes éléments prometteurs du club artésien. Sa puissance, son agressivité dans les duels et sa marge de progression peuvent en faire un profil séduisant pour un club qui cherche à préparer l’avenir. Mais le PSG ne serait certainement pas seul à suivre son évolution.

« Si Campos loupe Ganiou après avoir loupé Jacquet… »

Le principal obstacle pour Luis Campos est désormais contractuel. Début août, Ganiou a prolongé son engagement avec le RC Lens jusqu’en 2030. Une décision qui confirme la volonté du club de conserver son défenseur et de poursuivre son développement en Artois.

Le RC Lens se retrouve donc en position de force. Même si le PSG venait à manifester un intérêt concret, les dirigeants lensois pourraient réclamer une indemnité importante pour un joueur qu’ils considèrent comme un élément d’avenir. À ce stade, aucune offre parisienne pour Ganiou n’est officiellement confirmée. Il faut donc parler d’une piste potentielle plutôt que d’une offensive déjà lancée par Luis Campos.

Le consultant Walid Acherchour estime néanmoins que Paris aurait tout intérêt à se positionner sur le défenseur lensois plutôt que de multiplier les paris sur des joueurs évoluant en Premier League. « Si Campos loupe Ganiou après avoir loupé Jacquet pour aller chercher des scams de 8-12 de Premier League, je comprendrais vraiment pas », a-t-il lancé sur RMC Sport.

Une sortie qui résume son avis : selon lui, le PSG devrait miser sur des talents déjà capables de montrer leur potentiel en Ligue 1. Ganiou coche plusieurs cases dans cette logique. Il connaît le championnat, progresse rapidement et dispose encore d’une marge de développement importante. Reste à savoir si Paris passera de l’intérêt supposé à une démarche concrète.