Luis Enrique a enregistré plusieurs bonnes nouvelles avant le choc contre Manchester City en Ligue des Champions (mercredi, 21h).

Le PSG aborde son prochain grand rendez-vous européen avec davantage de sérénité. Après avoir dominé Le Mans (3-1) samedi en Ligue 1, les Parisiens préparent désormais leur déplacement à Manchester City. Et Luis Enrique a reçu plusieurs signaux positifs à l’approche de ce choc.

Dembélé et Nuno Mendes de retour au PSG

Absent contre Le Mans après avoir bénéficié de quelques jours de repos, Ousmane Dembélé a retrouvé le Campus PSG samedi. Nuno Mendes a suivi dimanche, selon les informations rapportées par la presse française. Les deux joueurs avaient été laissés au repos après avoir été fortement sollicités durant la trêve internationale.

Sauf contretemps, Luis Enrique devrait donc pouvoir compter sur deux titulaires importants pour affronter les hommes d’Enzo Maressca. Dembélé apporte sa capacité à éliminer et à créer des différences dans les derniers mètres. Nuno Mendes, lui, reste une arme essentielle sur le côté gauche grâce à ses accélérations et à ses projections offensives. Leur retour offre ainsi davantage de solutions au PSG pour un rendez-vous qui s’annonce particulièrement exigeant.

Digne répond enfin présent

Le choix de laisser souffler les deux joueurs avait suscité des interrogations chez certains supporters, notamment parce qu’ils avaient manqué la réception du Mans. Mais Luis Enrique a défendu cette décision. Le technicien espagnol a expliqué que la gestion de chaque joueur se faisait au cas par cas, en fonction de la charge de travail et des échéances à venir.

Tout n’est cependant pas positif pour le PSG. Senny Mayulu reste indisponible après s’être blessé avec l’équipe de France Espoirs. Dernière bonne nouvelle pour le PSG : Lucas Digne répond enfin présent. Même s’il partira remplaçant contre Manchester City, le latéral gauche tricolore a montré face au Mans qu’il avait des jambes et qu’il avait gardé un pied gauche créatif pour se mettre au niveau du PSG.