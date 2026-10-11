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FRANCE

PSG : Akliouche débloque son compteur et affiche déjà son obsession

Par Louis Chrestian - 11 Oct 2026, 08:23
PSG : Akliouche débloque son compteur et affiche déjà son obsession

Buteur face au Mans, Maghnes Akliouche a inscrit son premier but sous les couleurs du PSG. L’international français a surtout insisté sur sa volonté de se mettre au service du collectif depuis le début de la saison.

Un premier but forcément spécial

Maghnes Akliouche a vécu une soirée particulière face au Mans. Le milieu offensif a trouvé le chemin des filets pour la première fois avec le PSG, devant les supporters parisiens. Une étape symbolique pour le joueur, dont l’arrivée dans la capitale avait été officialisée après un dossier longtemps suivi.

Au-delà de sa réalisation, Akliouche retient surtout son apport dans la victoire parisienne. « Je suis très content d’avoir pu aider l’équipe et d’inscrire ce premier but devant les supporters, c’est spécial », a-t-il confié en zone mixte après la rencontre.

Akliouche n’a que le collectif en tête

L’ancien Monégasque n’entend pas faire de cette première réalisation une affaire personnelle. Depuis le début de la saison, son objectif reste de contribuer aux performances du PSG, quelle que soit la manière. Face au Mans, cette implication s’est matérialisée par un but.

« J’essaye d’aider l’équipe depuis le début de la saison, je n’ai que ça dans la tête. Aujourd’hui, c’est avec un but », a poursuivi le Français dans une réaction relayée par BeFootball. Un discours résolument collectif au moment de savourer l’ouverture de son compteur parisien.

Une reprise réussie après la trêve

Cette réalisation intervient également dans un contexte particulier, celui du retour à la compétition après la trêve. Akliouche souhaitait avant tout voir le PSG reprendre sa marche en avant avec une victoire. Le contrat a donc été rempli sur le plan collectif, avec en prime cette première récompense individuelle.

« Je suis content après cette trêve de pouvoir gagner ce match, c’est quelque chose d’important », a souligné le milieu offensif. Sans s’attarder sur sa performance, il a immédiatement replacé le résultat au centre de son analyse.

Un compteur enfin ouvert au PSG

Ce premier but peut désormais permettre à Akliouche d’aborder la suite avec davantage de confiance. Le joueur cherchait jusque-là à se rendre utile dans le jeu et à répondre aux attentes de son équipe. Il dispose maintenant d’une première réalisation pour matérialiser ses efforts.

Sa réaction traduit toutefois la ligne qu’il souhaite conserver : aider le PSG avant de soigner ses statistiques personnelles. Devant les supporters parisiens, Akliouche a débloqué son compteur sans dévier de cette priorité affichée depuis le début de la saison.

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