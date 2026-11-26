Auteur d’un doublé contre Sabah (4-1), Anthony Gordon confirme son adaptation réussie au FC Barcelone. L’international anglais s’est surtout offert un record particulièrement étonnant en Ligue des champions.

Gordon porte le Barça en l’absence de Yamal

Privé de Lamine Yamal, blessé, et avec Raphinha préservé au coup d’envoi, Hansi Flick avait décidé d’associer Anthony Gordon à Karim Adeyemi et Gabriel Jesus dans le dernier tiers. Un choix payant puisque les trois attaquants ont trouvé le chemin des filets mercredi face à Sabah, lors de la victoire du FC Barcelone en Azerbaïdjan (4-1).

Avec son doublé, Gordon a pris une place centrale dans le succès catalan. AS le considère comme « vital », tandis que Mundo Deportivo souligne sa complémentarité avec Adeyemi et Gabriel Jesus. La Vanguardia estime même que l’Anglais a été le principal élément de l’attaque barcelonaise durant cette rencontre.

Un étonnant record en Azerbaïdjan

La recrue estivale du Barça a également établi une marque pour le moins inattendue. Gordon totalise désormais six buts en Ligue des champions en Azerbaïdjan, soit le meilleur bilan d’un joueur anglais à l’extérieur dans un même pays depuis la création de la compétition.

Avant son doublé contre Sabah, l’ancien joueur de Newcastle avait déjà inscrit quatre buts sur la pelouse de Qarabag avec les Magpies. Une efficacité qui lui a permis d’intégrer l’équipe-type de la semaine en Ligue des champions. Culemania considère de son côté qu’il a « pris la place de Raphinha » le temps d’une soirée, comme le rapporte Top Mercato au sujet de la prestation de Gordon.

Le Barça reste aussi actif sur le marché

Alors que Gordon s’impose progressivement dans la rotation de Flick, le club catalan continue d’être associé à de nouveaux renforts offensifs. Yassir Zabiri souhaiterait notamment rejoindre le Barça. L’attaquant marocain de 21 ans attendrait une avancée du club, pour une opération susceptible d’atteindre environ 20 M€, sans accord à ce stade.

Yassir Zabiri serait déterminé à rejoindre le FC Barcelone et attendrait que le club catalan concrétise son intérêt. L’opération pourrait se conclure autour de 20 M€, mais aucun accord n’a encore été trouvé. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2125289880557105597

Des débuts déjà solides en Catalogne

Anthony Gordon n’a pas vocation à reléguer durablement Yamal ou Raphinha au second plan, mais son apport devient précieux dans une saison chargée. À 25 ans, l’international anglais compte cinq buts et au moins quatre passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues, pour 1 047 minutes disputées.

Trois de ses cinq réalisations ont été inscrites en Ligue des champions, en seulement cinq sorties. En Liga, Gordon affiche deux buts et plusieurs passes décisives en douze rencontres. Des statistiques encourageantes pour un élément qui découvre le football espagnol et offre une solution supplémentaire à Hansi Flick. Son doublé en Azerbaïdjan pourrait désormais rebattre les cartes dans la hiérarchie offensive du FC Barcelone.