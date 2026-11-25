Le FC Barcelone a signé contre Sabah une cinquième victoire consécutive au terme d’une nouvelle démonstration offensive. Avec 69 buts inscrits en 18 matches, les Catalans affichent une cadence impressionnante, malgré la sortie sur blessure d’Alejandro Balde.

Trois buts en neuf minutes pour plier la rencontre

On vous en parlait avant la rencontre : Hansi Flick avait redistribué les cartes en l’absence de Lamine Yamal. Le technicien allemand a obtenu la réponse attendue face à Sabah, avec une cinquième victoire de rang et une production offensive encore particulièrement fournie.

Le Barça a surtout accéléré au retour des vestiaires. Trois buts ont été inscrits entre la 51e et la 60e minute, un passage express qui a définitivement fait basculer la rencontre. Gordon s’est offert un doublé, tandis que Karim Adeyemi et Gabriel Jesus ont également trouvé le chemin des filets.

Cette efficacité est venue récompenser une domination nette. Les Blaugrana ont tenté 23 tirs au cours du match, dont 13 cadrés. Une activité offensive qui confirme la dynamique actuelle d’une équipe désormais créditée de 12 points.

Déjà 69 buts en seulement 18 matches

Comme le souligne @_BeFootball, le club catalan totalise déjà 69 réalisations après 18 rencontres. Cela représente une moyenne de près de quatre buts par match, preuve que les choix offensifs de Flick continuent de porter leurs fruits malgré le forfait de Yamal.

Le Barça enchaîne une cinquième victoire et compte déjà 69 buts en 18 matches. Trois réalisations ont été inscrites en neuf minutes entre la 51e et la 60e. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2125674986488680551

La répartition des buts constitue également un signal positif. Gordon a assumé le premier rôle avec son doublé, mais Adeyemi et Gabriel Jesus ont eux aussi participé au festival. Sans son ailier espagnol, le Barça n’a donc pas perdu sa capacité à multiplier les menaces et à faire la différence en quelques minutes.

Balde, la seule mauvaise nouvelle de la soirée

La soirée n’a toutefois pas été totalement parfaite pour les Catalans. Alejandro Balde a dû quitter la pelouse à la 64e minute après s’être blessé. Aucun élément supplémentaire n’a été communiqué sur la nature exacte de son problème physique ni sur une éventuelle durée d’indisponibilité.

Cette sortie constitue le principal point noir pour Flick, déjà contraint de composer sans Yamal au coup d’envoi. Le Barça poursuit donc sa série et entretient son impressionnante cadence offensive, mais devra désormais attendre les nouvelles concernant son latéral gauche. L’état de santé de Balde sera forcément surveillé de près dans les prochains jours.