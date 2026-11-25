La composition officielle du FC Barcelone pour affronter Sabah est tombée. Hansi Flick procède à plusieurs changements et doit surtout composer sans Lamine Yamal, forfait pour cette rencontre.

Le Barça confirme le forfait de Yamal

Le doute n’est désormais plus permis concernant Lamine Yamal. L’ailier espagnol ne figure pas dans la composition du Barça face à Sabah et est annoncé forfait. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur la nature de son problème ni sur la durée de son indisponibilité.

Cette absence constitue le principal enseignement de l’équipe alignée par Hansi Flick. L’entraîneur allemand a choisi de faire tourner son effectif pour cette rencontre, comme le montre la composition officielle relayée avant le coup d’envoi. Il devra donc trouver d’autres solutions pour animer le secteur offensif catalan.

La composition du Barça pour affronter Sabah est officielle. Hansi Flick fait tourner et Lamine Yamal est forfait. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2125629680464068717

Flick ouvre la porte à ses autres options

Le forfait de Yamal modifie forcément la hiérarchie pour ce match. Sans son international espagnol, Flick profite de cette affiche pour répartir les minutes et observer d’autres éléments de son groupe. La rotation annoncée ne concerne donc pas seulement un poste, mais s’inscrit dans une gestion plus large de l’effectif.

Le technicien du FC Barcelone ne dispose pas, ce soir, de son option habituelle sur l’aile. Cette situation offre mécaniquement davantage d’espace aux joueurs placés derrière Yamal dans la hiérarchie. À eux de profiter de cette opportunité pour marquer des points auprès du staff blaugrana.

Le pari à 8,5 M€ entre déjà en scène

On vous en parlait plus tôt dans la journée : Flick avait décidé de lancer son pari à 8,5 M€ derrière Yamal. La publication de la composition apporte désormais un développement concret à ce dossier, puisque l’absence du jeune Espagnol redistribue immédiatement les cartes.

Il ne s’agit pas encore d’un bouleversement durable dans les plans du Barça. Le seul fait confirmé reste le forfait de Yamal contre Sabah. Mais ce rendez-vous permet à Flick de tester ses alternatives en situation réelle, alors que la concurrence doit profiter de chaque minute laissée disponible.

Une rotation à saisir face à Sabah

Pour les joueurs retenus, cette rencontre représente ainsi davantage qu’une simple occasion de souffler pour les cadres. Elle doit permettre à Flick d’évaluer la capacité de son groupe à fonctionner sans Yamal, dont l’absence concentre logiquement l’attention.

Le Barça avance donc avec une équipe remaniée et une animation offensive à reconstruire pour la soirée. En attendant d’en savoir plus sur l’état de Lamine Yamal, ses remplaçants disposent d’une première fenêtre pour convaincre Flick.