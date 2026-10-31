PSG Mercato : Luis Enrique s’est fait avoir, le cadeau empoisonné venu du FC Barcelone !

Présenté comme un jeune talent capable de franchir un cap à Paris, Dro Fernandez peine pour l’instant à convaincre. Les premières critiques sur ses performances relancent les interrogations autour du recrutement parisien.

Le PSG pensait avoir réalisé un joli coup en attirant Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. Recruté en janvier 2026 contre environ 8 millions d’euros, le milieu de terrain espagnol de 18 ans était considéré comme un pari prometteur pour l’avenir. Mais plusieurs mois après son arrivée, les premières interrogations commencent à prendre de l’ampleur. Et le constat dressé par L’Équipe est loin d’être rassurant.

Dro Fernandez ne convainc pas encore au PSG

Dans son analyse, le quotidien sportif estime que le PSG tente de faire passer l’idée d’une progression de son jeune milieu espagnol. Pourtant, les prestations observées ne seraient pas aussi convaincantes qu’espéré.

Si Dro Fernandez ne se cache pas et cherche régulièrement à participer au jeu grâce à ses relais et à sa qualité technique, ses limites physiques posent problème. Face à des adversaires plus puissants, l’ancien joueur du Barça éprouve encore de grandes difficultés.

L’exemple de Simon Ebonog, milieu du Havre, est notamment cité par L’Équipe pour illustrer les difficultés du jeune Parisien lors du match remporté 5-1 par Paris vendredi soir. Le problème est donc identifié : le talent technique est bien présent, mais son impact dans l’intensité et les confrontations physiques reste insuffisant pour répondre immédiatement aux exigences de la Ligue 1.

Luis Enrique face à un pari qui interroge

Luis Enrique connaît parfaitement le football espagnol et avait forcément identifié le potentiel de Dro Fernandez avant de convaincre le PSG de miser sur lui. Mais le technicien parisien devra se montrer patient. À seulement 18 ans, le milieu de terrain est encore en formation et possède une marge de progression importante.

Son recrutement soulève néanmoins des questions, notamment concernant la concurrence avec les jeunes talents issus du centre de formation parisien. Le temps de jeu accordé à l’Espagnol a déjà suscité des interrogations en interne, selon les informations rapportées par L’Équipe.

Faut-il déjà parler d’une erreur de casting ? Ce serait prématuré. Mais une chose est certaine : Dro Fernandez doit désormais transformer son potentiel en performances concrètes. Le PSG n’a pas recruté un joueur confirmé, mais un talent à développer. Et Luis Enrique devra trouver le bon équilibre entre patience, progression et exigences du très haut niveau.