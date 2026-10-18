PSG : Luis Enrique a un petit protégé dans le vestiaire, ça gronde en interne !

Au PSG, la gestion de Luis Enrique fait grincer des dents en interne, et un joueur se retrouve au cœur des discussions.

L’arrivée de Dro Fernandez au PSG devait incarner la volonté du club de miser sur les jeunes talents. Mais la gestion du milieu de terrain espagnol de 18 ans susciterait des interrogations au sein du vestiaire parisien, selon L’Équipe.

Recruté au FC Barcelone lors du mercato hivernal 2026, Dro Fernandez s’est engagé avec le PSG jusqu’en 2030. Formé à la Masia, le jeune milieu offensif est considéré comme un joueur à fort potentiel. Mais son arrivée a interpellé certains titis. « Les départs à Famalicao de Mathis Jangeal (au profil pourtant différent de Dro) et surtout celui d’Aymen Assab (parti à Monaco) ont ainsi été parfois perçus comme des conséquences de l’arrivée de l’Espagnol », ajoute le quotidien sportif.

Un autre détail attire toutefois l’attention : son agent, Iván de la Peña, représente également Luis Enrique. Cette relation commune avait déjà été soulignée lors de l’arrivée du joueur dans la capitale. Elle alimente aujourd’hui les interrogations autour de sa place dans le projet parisien. D’après les éléments évoqués, certains membres du groupe estimeraient que l’Espagnol bénéficierait d’un traitement de faveur.

Senny Mayulu et Quentin Ndjantou face à la concurrence

Cette situation supposée ferait notamment écho aux cas de Senny Mayulu et Quentin Ndjantou, deux jeunes joueurs qui cherchent également à obtenir davantage d’opportunités avec l’équipe première.

Dans un effectif parisien particulièrement concurrentiel, le temps de jeu et les choix de Luis Enrique peuvent nourrir des frustrations. Senny Mayulu a notamment connu une période délicate en début de saison, avec un temps de jeu limité et une blessure lors de la trêve.

Cette situation pourrait rapidement devenir un sujet sensible au PSG. Entre Dro Fernandez, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou, la gestion des jeunes par Luis Enrique est scrutée de près. Reste à savoir si ces tensions supposées auront des conséquences sur l’ambiance du vestiaire parisien dans les prochaines semaines.