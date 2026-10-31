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RC Lens Mercato : le couperet est tombé pour Todibo à l’OM

Par Bastien Aubert - 31 Oct 2026, 16:20
Mbappé et Todibo

Les supporters de l’OM poussent fort pour une relance de Jean-Clair Todibo (RC Lens, 26 ans) au prochain mercato hivernal.

Ces derniers jours, Jean-Clair Todibo a de nouveau été associé à l’OM. Son passage au RC Lens, où il est prêté par West Ham, ne se déroule pourtant pas comme espéré. En témoigne sa sortie tendue lors de la défaite des Sang et Or contre le LOSC ce vendredi soir (0-1).

Un soutien massif des supporters de l’OM pour Todibo

Ses performances en Artois n’empêchent cependant pas son nom de circuler à Marseille. Certains supporters imaginent déjà une relance du dossier dès le mois de janvier, dans l’espoir de le voir retrouver un environnement où il pourrait relancer sa carrière.

But! a justement posé la question à ses lecteurs : « L’OM devrait-il relancer Todibo en janvier ? » Les résultats du sondage sont sans appel :

  • Oui : 76,9 %
  • Non : 23,1 %

Un sondage qui ne garantit rien pour janvier

Près de huit participants sur dix se prononcent donc en faveur d’une nouvelle tentative marseillaise pour le défenseur. Ce résultat témoigne de l’intérêt d’une partie importante des supporters pour Jean-Clair Todibo. Il ne signifie toutefois pas que l’OM prépare concrètement une offensive lors du prochain mercato.

À ce stade, aucune décision de la direction marseillaise n’est annoncée. Reste à savoir si cet intérêt des fans se traduira un jour par une véritable démarche du club. Le dossier Todibo pourrait en tout cas continuer à alimenter les discussions à l’approche de janvier.

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