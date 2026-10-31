Flashback, il y a un an : Ceballos à l’OM : quand Marseille rêvait encore grand sur le marché

Il y a un an, l’OM était sur le point de frapper un grand coup avec Dani Ceballos, ex-star du Real Madrid. Aujourd’hui, le club marseillais compose avec des ambitions revues à la baisse et une réalité financière bien plus rude.

Quand l’OM croyait encore aux galactiques : le feuilleton Ceballos

À l’automne 2025, les supporters marseillais vivaient au rythme des rumeurs d’un mercato hivernal XXL. Le nom de Dani Ceballos, alors sous contrat au Real Madrid, enflammait la Canebière. L’Espagnol, longtemps espéré au Betis Séville, semblait à deux doigts de s’engager avec l’OM pour un prêt avec option d’achat. L’affaire avait tout du coup de tonnerre : le Real de Xabi Alonso n’en voulait plus, et Marseille se disait prêt à offrir à Ceballos un rôle central, histoire de se replacer dans la course aux sommets hexagonaux et continentaux. Le Betis, orphelin de ce rêve, voyait la porte se refermer, tandis qu’à Marseille, on se projetait déjà sur la première grande recrue de l’ère De Zerbi, censée muscler un entrejeu à la recherche d’expérience et de tempérament. Un an après, ce nom brille par son absence dans les discussions…

Un an plus tard : sobriété imposée et mercato de survie

Douze mois ont passé, et le contraste est saisissant. Exit les rêves de stars madrilènes : l’OM se retrouve aujourd’hui à naviguer à vue, contraint par une situation financière tendue. L’été dernier, le club n’a pas recruté, préférant miser sur la stabilité et la montée en puissance des éléments déjà présents dans l’effectif. Bruno Genesio, désormais à la barre, doit composer avec des moyens limités, et chacun le sait : chaque départ potentiel, à l’image d’Igor Paixão déjà convoité et peut-être sur le départ cet hiver, fait peser la menace d’un affaiblissement sportif. Les supporters voient défiler les rumeurs de ventes plus que celles d’arrivées, et la moindre prolongation de partenariat commercial est accueillie comme une victoire. Sur le terrain, l’OM tente de recoller au wagon de tête, porté par une série de victoires arrachées sans renforts majeurs, mais la dynamique reste fragile—et les jeunes, comme Abdallah, jouent leur va-tout entre espoirs et coups d’arrêt.

Ce flashback Ceballos rappelle l’écart entre l’OM d’hier, tourné vers les coups d’éclat, et celui d’aujourd’hui, contraint à l’austérité. Si le mercato fait toujours parler sur la Canebière, l’heure n’est plus à la folie des grandeurs mais à la gestion serrée et à la valorisation des talents maison. Un vrai virage, qui laisse songeur sur les promesses d’hier… et les doutes d’aujourd’hui.