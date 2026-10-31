Humilié par l’OGC Nice (2-5), Franck Haise a annoncé des changements avant la trêve internationale.

Le bilan du Stade Rennais commence sérieusement à inquiéter. Un but encaissé contre Angers, quatre face au PSG, quatre contre l’OL et désormais cinq à Nice : les chiffres témoignent des difficultés rencontrées par les hommes de Franck Haise.

Deux joueurs sanctionnés, Haise menace les autres !

Face aux Aiglons, les Rennais ont pourtant montré certaines choses intéressantes avec le ballon. Mais dès qu’il a fallu défendre, les lacunes ont rapidement refait surface. Manque d’agressivité, erreurs individuelles et naïveté collective : le Stade Rennais a offert beaucoup trop d’espaces à son adversaire.

Franck Haise n’a évidemment pas apprécié cette prestation. Pour lui, le problème dépasse largement les erreurs individuelles. « Au-delà des erreurs individuelles, c’est ce qu’on a dégagé comme équipe quand on n’avait pas le ballon qui m’a embêté. On ne peut pas être une équipe seulement quand on a le ballon », a regretté le technicien en conférence de presse. Un message particulièrement clair adressé à ses joueurs, dont l’investissement défensif a été jugé insuffisant. La colère de Franck Haise s’est également traduite par des décisions concrètes pendant la rencontre.

Dès la pause, l’entraîneur rennais a choisi de remplacer Adrien Thomasson et Przemysław Frankowski. Mais ces deux changements auraient pu être bien plus nombreux. Le technicien n’a d’ailleurs pas caché son insatisfaction concernant le comportement général de son équipe en première période. « J’en sors deux à la mi-temps, mais je peux en sortir huit. Qui était vraiment dans le ton en première période ? Pas grand monde… », a-t-il lâché. Une déclaration qui en dit long sur son agacement. Plusieurs joueurs pourraient donc voir leur statut remis en question si les mêmes insuffisances venaient à se reproduire.

Un changement tactique majeur annoncé au Stade Rennais

Au-delà des individualités, Franck Haise réfléchit désormais à une évolution tactique importante. L’entraîneur du Stade Rennais semble notamment remettre en question la capacité de son équipe à défendre avec un bloc haut. Une remise en cause significative pour un technicien qui souhaite généralement voir ses formations imposer leur rythme et exercer une pression importante sur l’adversaire.

« Tactiquement, c’est de mon ressort, cette équipe n’est peut-être pas capable de défendre avec un bloc haut. Il faut peut-être la rassurer avec un bloc positionné plus bas », a reconnu Haise. Le changement pourrait donc intervenir dès les prochaines rencontres. Mais le problème n’est pas uniquement tactique. L’entraîneur attend également une véritable réaction mentale de ses joueurs. « Après, il y a la partie sur les attitudes, la mentalité, vouloir défendre fort à tous les moments du match. On doit sentir plus de force, de sérénité, de malice aussi », a-t-il insisté. Le calendrier offre rapidement au Stade Rennais l’occasion de réagir. Les Bretons vont enchaîner deux rencontres à domicile face à l’Olympiakos en Ligue Europa et le LOSC en L1.

Deux adversaires de taille, mais également deux opportunités pour Franck Haise de vérifier si son groupe a compris le message. Le technicien attend notamment une transformation dans le comportement collectif, aussi bien avec que sans ballon. « On a deux matches qui arrivent à domicile, ce sont des opportunités pour nous de montrer un vrai visage collectif, avec et sans ballon », a-t-il rappelé. Le message est passé. Après cette lourde défaite à Nice, Franck Haise ne compte visiblement pas se satisfaire de simples ajustements. Entre une possible évolution du système défensif et des choix forts dans son onze de départ, le Stade Rennais pourrait rapidement changer de visage. Reste désormais aux joueurs à répondre sur le terrain, car la patience du public rennais pourrait rapidement atteindre ses limites.