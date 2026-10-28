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FRANCE

Stade Rennais : mauvaise nouvelle pour Haise avant l’OGC Nice !

Par Fabien Chorlet - 28 Oct 2026, 18:00
Jonathan Clauss (OGC Nice)

Le Stade Rennais devra composer avec une mauvaise nouvelle avant son déplacement à Nice, puisque Jonathan Clauss devrait finalement être disponible.

Deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain après huit journées, le Stade Rennais se déplace ce vendredi (19h) sur la pelouse de l’OGC Nice, à l’occasion de la neuvième journée de championnat. Initialement prévue samedi à 17h15, cette rencontre entre les Aiglons et les Rennais a été avancée de 24 heures en raison des manifestations attendues le lendemain. Un déplacement important pour les hommes de Franck Haise, qui tenteront de poursuivre leur belle dynamique et de conforter leur place sur le podium.

Jonathan Clauss finalement apte pour Nice – Rennes !

Mais à deux jours de cette confrontation, une mauvaise nouvelle se dessine pour le Stade Rennais. En effet, Jonathan Clauss, un temps annoncé incertain pour la réception des Bretons, devrait finalement être opérationnel ce vendredi, selon les informations de L’Équipe. L’international français serait donc en mesure de tenir sa place face aux Rennais, offrant ainsi une solution supplémentaire à l’OGC Nice pour cette rencontre.

Un retour qui tombe à point nommé pour les Aiglons, désireux de faire tomber le deuxième du championnat devant leur public. Avec son expérience, sa capacité à se projeter vers l’avant et la qualité de ses centres, Jonathan Clauss représente un atout important sur le côté droit niçois. Sa présence constituerait donc une menace supplémentaire pour la défense du Stade Rennais, qui devra se montrer vigilante pour espérer ramener un résultat positif de son déplacement sur la Côte d’Azur.

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