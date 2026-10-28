Stade Rennais Mercato : ça chauffe de nouveau pour Terrier à Rennes !

Toujours intéressés par Martin Terrier, le Stade Rennais et le LOSC pourraient passer à l’action cet hiver, mais le club breton aurait une longueur d’avance.

Proche d’un retour en Ligue 1 lors du dernier mercato estival, Martin Terrier est finalement resté au Bayer Leverkusen. Mais la situation de l’ancien attaquant du Stade Rennais ne s’est pas améliorée en Allemagne, bien au contraire. Très peu utilisé depuis le début de la saison et actuellement blessé, le Français de 29 ans pourrait profiter du prochain mercato hivernal pour changer d’air. Deux clubs de Ligue 1 seraient toujours à l’affût : le Stade Rennais et le LOSC.

Martin Terrier toujours dans le viseur de Rennes et Lille !

Alors qu’il espérait retrouver du temps de jeu cette saison, Martin Terrier vit un nouvel exercice compliqué sous les couleurs du Bayer Leverkusen. Apparu à seulement quatre reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ancien Rennais a également été freiné par une blessure aux ischio-jambiers contractée à la mi-octobre. Un pépin physique qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu’au mois de décembre.

Une situation qui pourrait précipiter son départ dès cet hiver. Selon les informations de 433foot, le Stade Rennais et le LOSC, déjà intéressés par son profil lors du dernier mercato estival, n’auraient pas abandonné l’idée de recruter Martin Terrier. Les Dogues pourraient notamment passer à l’action pour renforcer leur secteur offensif et compenser l’absence d’Ayase Ueda.

Le Stade Rennais en pole position pour rapatrier Martin Terrier ?

Mais dans ce dossier, le Stade Rennais disposerait d’une longueur d’avance sur son concurrent nordiste. Toujours selon 433foot, le club breton serait actuellement le mieux placé pour obtenir la signature de l’attaquant français, notamment grâce à sa capacité à lui proposer des conditions salariales plus avantageuses que celles du LOSC.

Un retour en Bretagne pourrait d’ailleurs séduire Martin Terrier, qui a porté le maillot rouge et noir entre 2020 et 2024 avant de rejoindre le Bayer Leverkusen. L’attaquant connaît parfaitement le Stade Rennais, où il a réalisé certaines des meilleures performances de sa carrière, et pourrait y retrouver un environnement familier pour relancer sa carrière.

Reste désormais à connaître les intentions du Bayer Leverkusen. Valorisé à 8 millions d’euros par Transfermarkt, Martin Terrier pourrait être autorisé à quitter le club allemand sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat légèrement supérieure à 5 millions d’euros. Une formule qui pourrait faciliter son retour en Ligue 1. Le Stade Rennais parviendra-t-il à prendre définitivement le dessus sur le LOSC dans ce dossier ? Réponse dans les prochaines semaines, à l’approche du mercato hivernal.