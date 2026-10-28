RC Lens : le club officialise une mauvaise nouvelle, Cahuzac perd gros !

Terrible nouvelle pour le RC Lens ! À quelques jours du derby du Nord face au LOSC, les Sang et Or viennent d’annoncer une absence importante dans leur secteur offensif. Gêné depuis plusieurs semaines par des douleurs aux adducteurs, Odsonne Édouard a finalement dû passer sur la table d’opération ce mercredi. Une intervention réussie, mais qui va contraindre l’attaquant lensois à manquer plusieurs semaines de compétition. Un véritable casse-tête en perspective pour le Racing !

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le RC Lens ! Alors que les Sang et Or préparent un déplacement particulièrement attendu à Lille, vendredi soir, le club artésien vient de communiquer sur la situation médicale d’Odsonne Édouard.

Et le verdict est tombé : l’attaquant français va devoir observer une période de repos forcé après avoir subi une intervention chirurgicale ce mercredi matin.

Une absence qui tombe au plus mauvais moment pour le Racing, engagé dans une saison particulièrement exigeante entre Ligue 1 et Ligue des champions.

RC Lens : Odsonne Édouard opéré, le club confirme la mauvaise nouvelle !

C’est par l’intermédiaire d’un communiqué médical officiel que le RC Lens a annoncé la nouvelle ce mercredi.

« Gêné depuis plusieurs semaines par des douleurs chroniques aux adducteurs, Odsonne Édouard a subi une intervention chirurgicale ce mercredi matin », précise le club artésien.

Une opération devenue nécessaire après plusieurs semaines de gêne physique pour l’ancien attaquant du PSG et de Crystal Palace.

Si l’intervention s’est déroulée avec succès, le Racing a également confirmé que son joueur ne serait pas disponible avant un certain temps.

« Opéré avec succès, l’attaquant artésien sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. »

Un véritable coup dur pour le RC Lens, qui perd une solution offensive à un moment particulièrement important de la saison.

Le club n’a toutefois communiqué aucune date précise concernant son retour à la compétition. Sa reprise dépendra donc de l’évolution de sa récupération et du suivi assuré par le staff médical.

LOSC – RC Lens : un nouveau casse-tête offensif avant le derby !

Cette annonce intervient à seulement deux jours du déplacement des Lensois sur la pelouse du LOSC, pour le très attendu derby du Nord.

Une rencontre déjà particulière pour le Racing, qui devra composer sans ses supporters dans le parcage visiteur après les incidents survenus à Bruges en Ligue des champions.

Et voilà désormais une nouvelle difficulté sportive à gérer.

Avec l’indisponibilité prolongée d’Odsonne Édouard, le staff lensois va devoir trouver des solutions pour maintenir son efficacité offensive dans les prochaines semaines.

Une situation qui pourrait notamment redistribuer les cartes au sein de l’attaque et offrir davantage de responsabilités à d’autres joueurs de l’effectif.

Le Racing pourra néanmoins toujours compter sur Florian Thauvin, auteur d’un début de saison exceptionnel et devenu l’un des principaux moteurs offensifs de l’équipe.

Avec 4 buts et 8 passes décisives en huit journées de Ligue 1, le capitaine lensois représente plus que jamais un atout majeur pour permettre aux Sang et Or de rester compétitifs.

Mais sur une saison aussi longue, la perte d’un attaquant supplémentaire risque forcément de peser sur la profondeur du groupe.

Communiqué médical du Racing Club de Lens.



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RC Lens Mercato : une absence qui pourrait relancer les réflexions pour janvier ?

Au-delà des prochaines rencontres, cette blessure pourrait également alimenter les réflexions des dirigeants lensois en vue du mercato hivernal.

Le RC Lens devra en effet évaluer la durée réelle de l’absence d’Odsonne Édouard et ses conséquences sur les possibilités de rotation offensive.

Si le club dispose encore de solutions internes, l’accumulation des rencontres pourrait rendre la gestion du secteur offensif plus délicate.

Reste donc à savoir si cette indisponibilité poussera la direction à envisager un renfort en janvier ou si elle privilégiera les joueurs déjà présents au club.

Pour l’heure, aucune décision en ce sens n’a été annoncée.

Dans son communiqué, le Racing a tenu à adresser un message de soutien à son attaquant : « Le Racing souhaite un bon rétablissement à Odsonne et sera à ses côtés afin qu’il retrouve rapidement les terrains. »

Une chose est sûre : le RC Lens aurait préféré se passer de cette nouvelle inquiétude avant le derby face au LOSC. Avec Odsonne Édouard absent pour plusieurs semaines, les Sang et Or devront rapidement trouver la bonne formule pour continuer à jouer les premiers rôles en Ligue 1 et sur la scène européenne.