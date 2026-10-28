RC Lens : Thauvin en équipe de France, une évidence pour ce consultant proche de Zidane !

Florian Thauvin marche sur l’eau avec le RC Lens ! Auteur d’un début de saison exceptionnel, le capitaine des Sang et Or frappe plus que jamais à la porte de l’équipe de France. Et pour Christophe Dugarry, proche de Zinedine Zidane, un retour chez les Bleus semble de plus en plus crédible. Le consultant de RMC a même glissé un indice prometteur sur les intentions du sélectionneur.

Jusqu’où ira Florian Thauvin ? Depuis le début de la saison, le capitaine du RC Lens impressionne et s’impose comme l’un des hommes forts de la Ligue 1. Avec 4 buts et 8 passes décisives en seulement huit rencontres, l’ancien Marseillais affole les statistiques et porte les ambitions des Sang et Or.

Des performances qui ne passent évidemment pas inaperçues, notamment à l’approche de la prochaine liste de l’équipe de France. Absent des derniers rassemblements de septembre et octobre, Thauvin pourrait bien avoir une nouvelle occasion de retrouver les Bleus. Et un ancien champion du monde semble particulièrement optimiste.

RC Lens : Dugarry annonce une bonne nouvelle pour Thauvin !

Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry n’a pas caché son admiration pour le début de saison du Lensois. Pour le consultant, les performances du joueur de 33 ans méritent clairement d’être récompensées.

« Il a des performances pour y penser encore plus que les autres peut-être. Sincèrement, je lui souhaite d’en connaître encore des sélections », a-t-il confié.

Mais c’est surtout la suite de son intervention qui devrait donner le sourire aux supporters du RC Lens. Proche de Zinedine Zidane, Dugarry a laissé entendre que la tendance pourrait être favorable à un retour de Thauvin chez les Bleus.

« Ça sent bon quand même, même si je n’ai pas d’infos. Mais quand tu vois que sur le dernier rassemblement Zizou a été capable de récompenser un garçon comme Lepaul, pourquoi ne pas récompenser Thauvin aussi… »

Un message particulièrement encourageant, même si l’ancien attaquant a pris soin de préciser qu’il ne disposait d’aucune information privilégiée.

Zidane prêt à offrir une nouvelle chance au capitaine du RC Lens ?

Pour Christophe Dugarry, la gestion de Zinedine Zidane pourrait jouer en faveur de Florian Thauvin. Le sélectionneur semble accorder une réelle importance à la forme du moment, mais aussi à l’attitude des joueurs.

« On a l’impression que Zizou est dans cette logique de récompenser les joueurs qui sont en forme, et à l’état d’esprit irréprochable », a poursuivi le consultant.

Un portrait qui correspond parfaitement au capitaine lensois, devenu l’un des leaders du Racing.

Reste toutefois un obstacle de taille : la concurrence offensive chez les Bleus. Avec Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki ou encore Maghnes Akliouche, les places sont particulièrement chères.

Mais difficile d’ignorer les performances de Thauvin, qui pourrait apporter son expérience et sa polyvalence à la sélection.

Le prochain rassemblement, marqué par deux rencontres de Ligue des Nations face à l’Italie et à la Turquie, pourrait donc réserver une belle surprise au RC Lens.

À 33 ans, Florian Thauvin n’a peut-être jamais été aussi proche de retrouver le maillot bleu depuis son retour en Ligue 1. Et si sa forme exceptionnelle se confirme, Zinedine Zidane pourrait avoir du mal à l’ignorer encore longtemps.