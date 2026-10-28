ASSE : le nouveau projet XXL de Kilmer Sports à Saint-Étienne !

Kilmer Sports Ventures continue de voir grand pour l’ASSE ! Après avoir massivement investi dans le club, les propriétaires canadiens préparent une véritable transformation du Centre sportif Robert-Herbin à L’Étrat. Nouvelles infrastructures, terrains modernisés et centre de formation repensé : les Verts veulent franchir un cap et bâtir les fondations de leur avenir.

À Saint-Étienne, Kilmer Sports Ventures ne compte pas s’arrêter au mercato ! Depuis son arrivée à la tête de l’ASSE, le groupe canadien n’a jamais caché ses ambitions : reconstruire durablement les Verts et leur permettre de retrouver une place de choix dans le football français. Si les résultats sportifs n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes, les investissements se poursuivent en coulisses.

Et le prochain grand chantier concerne directement l’avenir du club : le centre de formation de l’ASSE et les infrastructures de L’Étrat. Un projet d’envergure qui pourrait permettre aux Stéphanois de changer de dimension dans les prochaines années.

ASSE : Kilmer prépare une transformation majeure du centre de formation !

C’est l’un des grands projets de Kilmer Sports Ventures. Les dirigeants stéphanois souhaitent moderniser en profondeur les terrains du Centre sportif Robert-Herbin, dont certains ne répondent plus aux exigences attendues. Ceux situés en bordure du Furan sont notamment concernés.

L’objectif est ambitieux : offrir aux jeunes talents de l’ASSE des conditions d’entraînement nettement supérieures, été comme hiver. Pour cela, plusieurs terrains pourraient être réaménagés et de nouvelles pelouses hybrides installées.

Parmi les changements envisagés, deux nouveaux terrains pourraient être construits perpendiculairement au stade Aimé-Jacquet, en lieu et place de l’actuel terrain synthétique Georges-Bereta.

Mais Kilmer voit encore plus loin. Le club souhaite installer un système de maintien en température des pelouses, afin de limiter les dégâts liés aux conditions hivernales et de garantir une qualité de jeu optimale tout au long de l’année.

Ce chantier dépend toutefois du raccordement des installations au réseau général de chauffage de la ville, attendu pour fin 2028. Il permettrait ensuite de développer de nouvelles surfaces hybrides ainsi qu’un terrain synthétique dernière génération.

Une véritable révolution pour le centre de formation des Verts, qui constitue historiquement l’un des piliers de l’identité stéphanoise.

Un « dôme de performance » digne des grandes ambitions de l’ASSE

Et ce n’est pas tout ! En parallèle de la modernisation des terrains, Kilmer a lancé la construction d’un nouvel équipement particulièrement ambitieux : un « dôme de performance ».

Cette infrastructure, dont la mise en service est envisagée autour de la mi-janvier 2027, réunira plusieurs installations modernes destinées à améliorer la préparation physique et la récupération des joueurs.

Au programme : une nouvelle salle de musculation, des espaces de récupération, des bureaux pour les staffs sportif et médical, mais aussi une installation permettant de modifier la concentration en oxygène de l’air pour simuler les conditions d’altitude.

Si ce nouvel équipement sera principalement réservé au groupe professionnel masculin, les jeunes du centre de formation et les joueuses de l’équipe féminine pourront également en bénéficier ponctuellement.

De quoi renforcer progressivement l’ensemble de l’environnement sportif stéphanois.

Kilmer veut faire de la formation un pilier de son projet

Au-delà des nouveaux terrains et des équipements, c’est toute l’organisation du Centre sportif Robert-Herbin que les dirigeants souhaitent faire évoluer.

À terme, l’ASSE ambitionne notamment de mieux distinguer les espaces réservés à l’équipe professionnelle de ceux destinés à la formation. Une façon d’offrir à chaque groupe des installations plus adaptées à ses besoins et de structurer davantage le fonctionnement quotidien du club.

Cette stratégie s’inscrit dans la philosophie défendue depuis le départ par Ivan Gazidis : construire progressivement, sans céder aux dépenses démesurées ni aux décisions prises dans l’urgence.

Avec près de 67,6 millions d’euros d’augmentations de capital réalisées en deux opérations depuis décembre 2024, Kilmer a déjà démontré sa volonté de renforcer la structure financière des Verts. Ces opérations ne correspondent toutefois pas intégralement à de l’argent frais, puisqu’une partie provient de la conversion de créances en capital.

Reste désormais à transformer ces investissements en réussite sportive.

Car derrière ce projet XXL, l’ambition est claire : permettre à l’ASSE de mieux former ses futurs talents, de les accompagner jusqu’au plus haut niveau et, pourquoi pas, de faire émerger les prochains grands joueurs issus du Forez.

Si les supporters attendent toujours des résultats à la hauteur de l’histoire des Verts, Kilmer continue, de son côté, de préparer l’avenir. Et à L’Étrat, une nouvelle page pourrait bien être en train de s’écrire.