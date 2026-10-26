ASSE Mercato : le couloir gauche place les Verts face à un gros dilemme

Malgré un excellent début de saison en Ligue 2, l’ASSE conserve une zone d’ombre dans son effectif. Les limites affichées par Ben Old face au FC Nantes relancent la réflexion autour du recrutement d’un latéral gauche cet hiver.

Ben Old en difficulté face au bloc nantais

Avec 25 points pris sur 30 possibles et huit victoires en dix journées, l’ASSE avance à un rythme soutenu. Le succès décroché face au FC Nantes (1-0) a toutefois confirmé que tout n’était pas encore réglé dans le jeu de l’équipe d’Ian Cathro, longtemps stérile devant un bloc très compact.

Repositionné au poste de latéral gauche, Ben Old a particulièrement souffert dans son couloir. Le Néo-Zélandais, remplacé dès la 64e minute, n’a pas suffisamment pesé offensivement pour étirer la défense nantaise. Une prestation décevante qui ne remet pas en cause sa participation aux trois clean sheets consécutifs des Verts, mais qui rappelle qu’il n’est pas un défenseur de formation.

Une concurrence encore trop limitée à gauche

L’ASSE ne possède actuellement aucun véritable spécialiste capable de pousser Ben Old dans ses retranchements. Maxime Bernauer peut dépanner à ce poste, tout comme le jeune Nathan Kasia, mais ces solutions restent ponctuelles. Le rôle de l’ancien Parisien dans l’effectif stéphanois demeure d’ailleurs régulièrement débattu, comme l’explique cet article consacré à l’utilisation de Maxime Bernauer.

La question du latéral gauche avait déjà été étudiée pendant le mercato estival. Elle revient désormais sur la table, sans constituer une urgence absolue. Selon Peuple Vert, les dirigeants doivent arbitrer entre une intervention dès janvier et l’attente d’un marché estival potentiellement plus favorable.

Ce but de légende signé Caveglia contre l’ASSE. — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2114409340694118741

Le classement offre du temps aux dirigeants

Le marché hivernal propose rarement autant d’opportunités que celui de l’été. Les profils disponibles sont moins nombreux et les clubs vendeurs souvent plus exigeants. Pour les Verts, recruter n’aurait donc de sens qu’en présence d’un joueur susceptible d’apporter une réelle plus-value, sans perturber un groupe qui enchaîne les résultats.

La dynamique actuelle permet justement à la direction de ne pas agir dans la précipitation. Si l’ASSE consolide sa place en haut du classement, elle pourrait choisir de maintenir sa confiance à Ben Old jusqu’au terme de la saison. Une remontée en Ligue 1 lui offrirait ensuite davantage d’arguments pour attirer un latéral confirmé.

Les prochaines semaines seront décisives

Ce choix comporte malgré tout un risque. Une blessure ou de nouvelles difficultés face à des adversaires regroupés laisseraient Ian Cathro avec très peu d’alternatives naturelles. Les prochains matchs serviront donc de test pour mesurer la capacité de Ben Old à tenir ce rôle sur la durée et lors des rendez-vous à fort enjeu.

L’ASSE n’est pas obligée de recruter dans l’urgence, mais elle ne peut pas non plus ignorer ce manque. Si les limites observées contre Nantes se répètent, le poste de latéral gauche pourrait rapidement devenir l’un des dossiers prioritaires du mercato hivernal.