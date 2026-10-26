ASSE : le futur directeur sportif des Verts déjà tout trouvé ?

En pleine reconversion dans les fonctions dirigeantes, Bafétimbi Gomis se dit prêt à prendre les commandes d’un projet sportif, de quoi lancer les spéculations autour d’un éventuel retour à l’ASSE ?

L’ASSE tient-elle une piste pour son futur directeur sportif ? À 40 ans, Bafétimbi Gomis poursuit activement sa reconversion et ne cache plus son envie de retrouver le quotidien d’un club. Dans le podcast de l’UNFP, l’ancien attaquant des Verts a affiché clairement ses ambitions, sans toutefois évoquer une éventuelle arrivée dans le Forez.

« Aujourd’hui, je me sens prêt pour prendre un projet », a-t-il confié. Une déclaration qui ne passe pas inaperçue alors que l’ancien international français se forme au métier de directeur sportif auprès d’instances comme la FIFA et l’UEFA, tout en participant au comité de l’UNFP.

Bafétimbi Gomis prêt à franchir un cap

Depuis la fin de sa carrière de joueur en 2024, Bafétimbi Gomis prépare soigneusement sa nouvelle vie dans le football. Son objectif est désormais clair : intégrer une structure dirigeante et participer à la construction d’un projet sportif.

Son expérience au plus haut niveau pourrait constituer un atout. L’ancien avant-centre connaît les exigences du football professionnel, la réalité d’un vestiaire et les périodes de doute traversées par les joueurs. Des qualités qu’il estime importantes pour défendre les intérêts d’un club tout en conservant une vision sportive.

Au printemps dernier, son nom avait notamment circulé du côté de Troyes, où le City Football Group cherchait un successeur à Antoine Sibierski. Selon L’Équipe, l’ancien attaquant faisait partie des pistes étudiées pour le poste de directeur sportif de l’ESTAC. Une possibilité qui avait alimenté les interrogations sur la suite de sa reconversion.

Un retour à l’ASSE envisageable, mais loin d’être acté

Formé à Saint-Étienne, Bafétimbi Gomis conserve forcément un lien particulier avec le club qui l’a révélé au football professionnel. Il est également resté en contact avec Loïc Perrin, l’actuel coordinateur sportif des Verts, comme il l’avait expliqué dans un entretien accordé à Tribune Verte.

Faut-il pour autant imaginer Gomis prendre un jour la direction sportive de l’ASSE ? Rien ne permet de l’affirmer à ce stade. Un autre élément pourrait compliquer un éventuel retour : son passage à l’Olympique lyonnais, rival historique des Verts. Si certains supporters gardent de bons souvenirs de ses débuts dans le Forez, d’autres lui reprochent toujours ce choix de carrière.

Bafétimbi Gomis possède donc une connaissance précieuse de l’ASSE, de son environnement et de ses exigences. Mais entre cette proximité historique et une véritable nomination à un poste stratégique, il reste un pas important à franchir. Pour l’heure, le futur dirigeant cherche surtout la bonne opportunité pour lancer sa nouvelle carrière