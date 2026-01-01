Dix-sept ans après, Bafétimbi Gomis est revenu sur les conditions de son transfert de l’ASSE à l’OL. Et ça risque de ne pas plaire aux supporters stéphanois !

Bafé Gomis a une qualité rare : on ne peut jamais lui en vouloir ! Avec son éternel sourire et son immense gentillesse, l’ancien attaquant ne compte pas d’ennemis. Il pourrait, pourtant, lui qui est par exemple passé de Saint-Etienne à Lyon à l’été 2009 moyennant 13 M€. Ou qui a laissé en plan l’OM après une seule saison (2016-17). Mais il justifie tous ses choix avec beaucoup de naturel et de franchise, même lorsqu’ils sont polémiques. Il en a apporté une nouvelle preuve lors d’une interview à l’émission Addict O Foot sur YouTube. Interrogé sur son passage à l’ennemi lyonnais, il a donné des explications qui risquent de ne pas plaire aux supporters stéphanois…

« Passer de Saint-Étienne à Lyon ? C’est l’ambition »

“Je suis content de ce transfert de Saint-Étienne à Lyon. Parce que le vestiaire lyonnais était un vestiaire qui avait gagné sept titres d’affilée. Quand tu rentres dans le vestiaire, tu vois tout de suite cette différence… Passer de Saint-Étienne à Lyon ? C’est l’ambition. Malgré cette rivalité, je voulais réussir. Je suis natif de Toulon. Je ne cracherai jamais sur l’ASSE, sur aucun club, parce que Saint-Étienne, c’est le premier club, c’est celui-là qui a permis mon existence au plus haut niveau, qui m’a recruté et qui a cru en moi. Mais, je voulais faire une bonne carrière et aller plus haut. À l’époque, Lyon représentait le plus grand club français avec le plus grand président, l’équivalent du PSG aujourd’hui. C’est vrai. C’était pas très loin, mais c’était un grand pas en avant pour ma carrière. J’ai découvert les soirées européennes de Ligue des champions… »

« Mais, le fait que tu viennes de Saint-Étienne, on est moins patient avec toi, on est plus dur. Je me suis servi de cette exigence qui venait des tribunes lyonnaises pour être meilleur. Je sais que je devais être bon. J’ai mis plus de concentration dans mes actions. Quand j’avais une occasion, il fallait que je la mette. C’est pour ça que j’ai toujours eu une régularité. Après, ils m’ont accepté. Aujourd’hui, si je vis à Lyon. C’est qu’ils m’ont définitivement adopté. Moi aussi, je suis heureux de vivre ici et d’avoir vécu cinq magnifiques années. »