OL Mercato : Endrick enfin officialisé, ses premiers mots de Gone sont… pour l’ASSE !

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 08:35
Endrick lors d'un match du Real Madrid où il était remplaçant.
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’Olympique Lyonnais vient de diffuser une vidéo sur les réseaux sociaux pour confirmer le prêt de l’attaquant du Real Madrid Endrick.

Comme annoncé ces derniers jours, l’Olympique Lyonnais attendait le 1er janvier pour officialiser l’arrivée d’Endrick. L’attaquant brésilien est dans le Rhône depuis plusieurs jours et il a même participé à la repris de l’entraînement le 29 décembre. Mais pour des raisons contractuelles, l’OL devait attendre jusqu’à la nouvelle année. C’est désormais officiel, Endrick est prêté par le Real Madrid sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Il ne devrait pas pouvoir jouer à Monaco ce week-end mais sera présent la semaine prochaine à Lille pour le 16e de finale de la Coupe de France.

Camavinga lui a dit de ne pas porter du vert !

Dans la vidéo diffusée par l’OL sur les réseaux sociaux, on voit Endrick tout sourire prendre la mesure de son nouveau club, passer la visite médicale, découvrir le Groupama Stadium, signer son contrat, etc. Il déclare aussi : « J’ai hâte de m’entraîner, de jouer. Je suis très content. La maison est bien, ma femme est contente alors je suis content ! ». Mais, plus amusant, il dévoile aussi un texto envoyé par Eduardo Camavinga, qui lui explique que le plus grand rival des Gones est l’AS Saint-Etienne et qu’il doit impérativement éviter de porter du vert !

Endrick sait donc déjà tout ce qu’il y a à savoir de son nouveau club ! On regrettera simplement qu’il ne puisse pas disputer de derby lors de son passage dans le Rhône, l’ASSE étant en L2 et déjà éliminée de la Coupe de France…

