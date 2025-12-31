À LA UNE DU 31 DéC 2025
[14:42]Real Madrid : Mbappé s’est blessé, le verdict est déjà tombé !
[14:22]ASSE : encore des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Horneland avant Le Mans
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un nouvel accord est tombé dans le dossier Abdelli !
[13:30]RC Lens : Sage annonce un forfait pour Toulouse et un premier objectif pour 2026
[13:00]OM Mercato : lutte intense pour un milieu pas encore majeur et déjà coté 17 M€
[12:34]OL : Endrick se distingue déjà… à table !
[12:16]PSG Mercato : ça se précise pour Chérif (Angers)
[11:58]ASSE Mercato : Raykkonen, pas avant l’été 2026 ?
[11:30]Revue de presse : le RC Strasbourg, l’OGC Nice et le LOSC s’activent en vue du mercato
[11:04]FC Barcelone Mercato : un retour improbable se précise, Koundé peut trembler !
OL : Endrick se distingue déjà… à table !

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 12:34
💬 Commenter
Endrick lors de son dernier match avec le Real Madrid, en Coupe du Roi contre Talavera.
Prêté par le Real Madrid, même si l’officialisation n’arrivera qu’à partir du 1er janvier 2026, Endrick a déjà pris ses marques à l’OL comme à Lyon, où il a été pris en photo dans un établissement réputé.

Ce mercredi, la plupart des sites consacrés à l’Olympique Lyonnais se veulent rassurants : oui, Endrick portera le maillot blanc lors de la deuxième partie de saison. Si le club rhodanien n’a toujours pas communiqué officiellement sur son arrivée, c’est uniquement pour une question contractuelle. A compter du 1er janvier 2026, l’OL et le Real Madrid pourront annoncer son prêt pour six mois sans option d’achat. En attendant, l’attaquant de 19 ans a déjà pris ses quartiers dans la capitale des Gaules et il a même commencé à fréquenter des établissements réputés !

Une officialisation imminente

Endrick a été pris en photo lors d’un passage dans le restaurant Casa Valentino, dont les chefs ont remporté en janvier dernier le titre de meilleure pizza napolitaine du monde, rien que ça ! Cela s’est produit hier mardi dans l’établissement de Craponne. L’avant-centre a posé aux côtés de Marco Morreale et d’Eduardo, qui dirigent le restaurant. C’est Le Progrès qui a diffusé le cliché sur les réseaux, se félicitant que le joueur « a déjà goûté à la gastronomie de la région lyonnaise ». On ne savait pas que la pizza était née à Lyon…

En tout cas, Endrick s’entraîne depuis déjà deux jours avec ses nouvelles couleurs et même s’il ne sera pas qualifié pour le choc à Monaco ce week-end, il devrait rapidement pouvoir évoluer à la pointe de l’attaque lyonnais. Une attaque en souffrance lors de la première partie de saison.

