Désormais concentré sur la gestion de Botafogo, John Textor a vu la FIFA frapper le club brésilien d’une interdiction de recrutement. Comme toujours, l’Américain proteste et tente de rassurer…

Plus les mois passent, plus les affaires s’accumulent, plus on se rend compte combien John Textor est nocif pour le football. L’ancien propriétaire de l’OL a certes mené des combats louables, comme la réforme de la LFP ou la lutte contre le dopage financier du Qatar au PSG, mais pour le reste, sa gestion est vraiment trop chaotique. Elle a mené les Gones au bord du précipice mais, heureusement, Michele Kang a repris la main au bon moment, évitant ainsi une rétrogradation administrative. Vexé, Textor s’est replié sur Botafogo mais les choses ne vont pas spécialement mieux…

Interdiction de recruter pendant trois mercatos pour Botafogo

L’Equipe nous apprend ainsi que la FIFA vient d’interdire le club carioca de tout recrutement pour les trois prochains mercatos. En cause, une dette impayée de 17,9 M€ auprès d’Atlanta United suite au transfert de Thiago Almada à l’été 2024. Le milieu offensif argentin, qui a joué le premier semestre 2025 à l’OL avant d’être transféré à l’Atlético Madrid à l’intersaison, a coûté 24,15 M€ à Botafogo. Le club brésilien n’a donc versé qu’une petite partie de l’indemnité. Comme toujours, Textor tente de faire bonne figure en assurant être en négociations avec Atlanta pour trouver une solution. Mais le mal est fait…

Champion du Brésil et d’Amérique du Sud en 2024 grâce aux tours de passe-passe de son propriétaire, Botafogo vit aujourd’hui une période très compliquée car les caisses sont vides et l’effectif considérablement appauvri. Le rêve américain se paye comptant…