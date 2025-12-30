Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Martin Satriano pourrait quitter l’OL plus tôt que prévu, les dirigeants lyonnais se sont déjà mis en quête d’un nouveau milieu très offensif.

Il n’y a pas qu’Endrick dans la vie. Actif au mercato, l’OL pourrait anticiper le départ de Martin Satriano avant la fin de la saison. L’attaquant uruguayen, en difficulté du côté de l’OL, a attiré l’attention de plusieurs clubs espagnols. Selon Matteo Moretto, journaliste de Marca, Levante, Gérone et Elche se sont renseignés sur son profil et pourraient tenter une offre lors de ce mercato hivernal.

Satriano vers l’Espagne, ça discute pour Szymański

En parallèle, l’OL travaille déjà sur un renfort offensif qui pourrait prendre le relais. Depuis plusieurs semaines, le club négocie avec Sebastian Szymański, milieu offensif polonais de Fenerbahçe. D’après Ekrem Konur, les discussions se sont intensifiées ces dernières heures, signe que l’OL est très intéressé par le joueur. Cependant, le PSV Eindhoven suit également le dossier et pourrait compliquer la manœuvre lyonnaise avec une offre de prêt suivie d’une option d’achat à lever en fin de saison. Si Satriano venait à partir, l’OL entend profiter de ce mouvement pour renforcer son secteur offensif et trouver un joueur capable d’apporter créativité et efficacité devant le but.