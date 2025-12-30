À LA UNE DU 31 DéC 2025
[00:00]ASSE : Lucas Stassin s’expose enfin avec sa sublime soeur Manon 
[23:30]FC Nantes Mercato : Lemaréchal (RC Strasbourg) serait-il une bonne pioche cet hiver ? 
[23:00]OL Mercato : ça bouge pour Satriano (RC Lens), un autre attaquant déjà ciblé après Endrick !  
[22:26]FC Nantes : Metz, Auxerre et Le Havre accusent les Kita
[21:56]Mercato : le tarif hallucinant fixé par l’OM pour Vaz et Bakola
[21:13]RC Lens, LOSC : les frères ennemis brillent à la CAN avec le Congo
[20:56]ASSE Mercato : le successeur de Stassin est ciblé, il est brésilien !
[20:42]OM Mercato : une manne en moins pour recruter en janvier ?
[19:54]Mercato : le PSG et le FC Barcelone devancés pour le clone de Yamal
[19:33]RC Lens : un premier coup dur pour Sage avant Toulouse
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : ça bouge pour Satriano (RC Lens), un autre attaquant déjà ciblé après Endrick !  

Par Bastien Aubert - 30 Déc 2025, 23:00
💬 Commenter
Lewandowski avec Szymański
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Si Martin Satriano pourrait quitter l’OL plus tôt que prévu, les dirigeants lyonnais se sont déjà mis en quête d’un nouveau milieu très offensif. 

Il n’y a pas qu’Endrick dans la vie. Actif au mercato, l’OL pourrait anticiper le départ de Martin Satriano avant la fin de la saison. L’attaquant uruguayen, en difficulté du côté de l’OL, a attiré l’attention de plusieurs clubs espagnols. Selon Matteo Moretto, journaliste de Marca, Levante, Gérone et Elche se sont renseignés sur son profil et pourraient tenter une offre lors de ce mercato hivernal. 

Satriano vers l’Espagne, ça discute pour Szymański

En parallèle, l’OL travaille déjà sur un renfort offensif qui pourrait prendre le relais. Depuis plusieurs semaines, le club négocie avec Sebastian Szymański, milieu offensif polonais de Fenerbahçe. D’après Ekrem Konur, les discussions se sont intensifiées ces dernières heures, signe que l’OL est très intéressé par le joueur. Cependant, le PSV Eindhoven suit également le dossier et pourrait compliquer la manœuvre lyonnaise avec une offre de prêt suivie d’une option d’achat à lever en fin de saison. Si Satriano venait à partir, l’OL entend profiter de ce mouvement pour renforcer son secteur offensif et trouver un joueur capable d’apporter créativité et efficacité devant le but. 

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot