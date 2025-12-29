À LA UNE DU 29 DéC 2025
[11:50]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Kita a trouvé sa priorité du milieu au RC Strasbourg 
[11:23]Revue de presse : une recrue arrive à Nice, le Stade Rennais fixé pour Echeverri, Thauvin loin de Lens 
[10:55]Real Madrid Mercato : Zidane a soufflé le nom d’un crack du RC Lens à l’oreille de Florentino Pérez
[10:47]OM Mercato : la succession de Mason Greenwood vire déjà au casse-tête
[10:19]ASSE : Molina balance du très lourd sur le Mercato, Kilmer et sur les coulisses chaotiques du club ! 
[10:00]CAN 2025 : l’organisation du Maroc au coeur de critiques virulentes, la polémique fait rage ! 
[09:41]Revue de presse espagnole : Gavi fait une immense annonce au FC Barcelone, une recrue XXL se rapproche du Real Madrid
[09:19]OGC Nice : Haise coincé entre le Stade Rennais et le FC Nantes pour rebondir ? 
[08:46]OL : à peine arrivé à Lyon, Endrick victime d’un gros coup dur !
[08:15]PSG, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Michael Olise ! 
OL : à peine arrivé à Lyon, Endrick victime d’un gros coup dur !

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 08:46
Endrick (Real Madrid)

Attendu comme le nouvel avant-centre de Paulo Fonseca, Endrick (Real Madrid, 19 ans) débarque à l’OL avec un contretemps majeur.

Endrick sera officiellement un joueur de l’OL à partir du 1er janvier. Prêté pour six mois par le Real Madrid contre une indemnité d’environ 1 million d’euros, le prodige brésilien est attendu comme la référence offensive de Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Mais avant même de poser ses valises, l’attaquant de 18 ans doit déjà composer avec un premier coup dur.

Pas de Ligue Europa en vue…

Sa présence pour le déplacement à Monaco, programmé le samedi 3 janvier à 17h, reste encore incertaine. L’inscription auprès des instances prend toujours un certain délai, et l’OL ne sait pas encore si Endrick pourra être qualifié à temps pour cette affiche de Ligue 1. En revanche, pour la Ligue Europa, le verdict est clair et sans appel : le Brésilien ne pourra pas disputer les deux derniers matchs de la phase de championnat. En cause, le règlement strict de l’UEFA, qui interdit aux recrues arrivées lors du mercato hivernal de participer à la première partie de la compétition. Elles doivent attendre l’achèvement de la phase de ligue avant de pouvoir être enregistrées pour la phase à élimination directe.

L’OL devra patienter pour Endrick 

Un contretemps frustrant sur le papier, mais qui ne bouleverse pas vraiment les plans lyonnais. L’OL a déjà assuré sa qualification au minimum pour les barrages, et ce sans Endrick. Mieux encore, les Gones occupent actuellement la première place de leur groupe et peuvent légitimement viser un top 8, synonyme de qualification directe pour la suite de la compétition. Fonseca devra donc patienter avant de lancer sa nouvelle arme européenne. En attendant, Endrick aura du temps pour s’adapter, s’acclimater… et préparer ses débuts là où l’OL l’attend vraiment.

