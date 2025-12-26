À LA UNE DU 26 DéC 2025
OL : Endrick est arrivé à Lyon, et il commence déjà à faire parler de lui !

Par William Tertrin - 26 Déc 2025, 21:57
Star annoncée du football brésilien, Endrick a officiellement signé en prêt à l’Olympique Lyonnais il y a quelques jours, et est arrivé à Lyon ce vendredi. À peine arrivé, le phénomène de 19 ans attire déjà tous les regards du côté du Groupama Stadium.

Endrick, la nouvelle sensation du mercato lyonnais

Longtemps cantonné au banc au Real Madrid, Endrick (19 ans) a fait le choix fort de rejoindre l’OL en prêt jusqu’à la fin de saison. Un pari ambitieux pour relancer sa carrière et s’imposer comme le numéro 9 tant attendu à Lyon, où les absences d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze laissaient un vide inquiétant en pointe. Ce mouvement, officialisé dans une atmosphère euphorique, pourrait bien marquer un tournant pour l’attaque lyonnaise.

Des supporters lyonnais déjà sous le charme

Et ce 26 décembre marque une date très symbolique dans l’aventure d’Endrick à l’OL, étant donné que le Brésilien est enfin arrivé à Lyon. Il a partagé sur ses réseaux plusieurs clichés en compagnie de sa femme, la mannequin Gabriely Miranda.

Et à peine arrivé, Endrick a déjà fait parler de lui via sa présentation sous les couleurs lyonnaises, qui n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. Endrick, sourire aux lèvres, a posé fièrement avec son nouveau maillot, suscitant une vague de réactions parmi les fans. L’annonce du club, publiée le 23 décembre, a pulvérisé les compteurs : plus de 16 millions de vues, établissant un record historique pour une vidéo du club sur Instagram. L’engouement se mesure aussi dans les ventes de maillots floqués Endrick, qui s’arrachent déjà en boutique.

Un nouveau chapitre à écrire en Ligue 1

En attendant ses débuts officiels sous le maillot lyonnais, l’impatience monte. Endrick n’a pas encore foulé les terrains de Ligue 1, mais il porte déjà l’espoir de tout un public, prêt à vibrer à la moindre accélération du jeune prodige. Son adaptation et sa capacité à redonner vie à l’attaque de l’OL seront scrutées. La pression est grande, mais l’aura d’Endrick promet d’injecter une nouvelle dynamique au sein du groupe rhodanien.

