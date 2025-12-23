

Alors que l’arrivée d’Endrick (19 ans) à l’OL se précise fortement, le futur numéro 9 lyonnais doit déjà composer avec un premier contretemps.

Endrick arrive bel et bien à l’OL. Face à la volonté affirmée du joueur et à la certitude qu’il bénéficierait d’un temps de jeu conséquent à Lyon, L’Équipe confirme que le Real Madrid a finalement assoupli sa position. Le club merengue, qui compte sur Endrick à moyen et long terme, a donné son accord aux dirigeants lyonnais samedi, à l’approche de la fin de la première partie de saison. Toujours encadré par la DNCG malgré une baisse récente de plus de 40 % de sa masse salariale, l’OL a trouvé la formule.

L’OL prendra en charge la moitié du salaire

L’OL prendra en charge environ la moitié du salaire du joueur, estimé à plus de 400 000 euros brut mensuels. Concrètement, cela passera par le versement d’une indemnité proche du million d’euros au Real Madrid. Aucun prêt avec option d’achat n’est prévu, signe que Madrid entend garder la main sur son joyau. Sauf retournement de situation, tout devrait être signé avant demain soir. L’ancien prodige de Palmeiras pourra alors s’engager officiellement à compter du 1er janvier. Il est même attendu quelques jours plus tôt à Lyon, dès le 29 décembre, pour reprendre l’entraînement, probablement en salle, lors de la reprise du groupe.

Endrick absent contre Monaco ?

Mais c’est là que le premier coup dur se profile. Endrick ne devrait pas faire sa première apparition dans le groupe le 3 janvier, lors du déplacement à Monaco. Le délai d’enregistrement auprès de la LFP est jugé trop court, et aucune dérogation ne semble possible à ce stade, malgré les démarches actives de l’OL pour tenter d’aligner son nouveau renfort en Principauté. Les supporters devront donc patienter. La première d’Endrick sous le maillot lyonnais pourrait avoir lieu lors des seizièmes de finale de la Coupe de France à Lille, le 11 janvier à 21 heures, ou lors de la réception de Brest au Groupama Stadium le 18 janvier. L’attente sera courte, mais intense.