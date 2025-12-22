OL Mercato : accord trouvé avec le Real Madrid pour Endrick !

L’OL et le Real Madrid seraient parvenus ce lundi à un accord pour le prêt d’Endrick chez les Gones.

Endrick à l’Olympique Lyonnais, ce serait fait ! D’après L’Équipe, l’attaquant brésilien devrait bien être prêté à Lyon par le Real Madrid lors de la seconde partie de saison. Un accord aurait été trouvé ce lundi entre les deux clubs.

Il s’agit d’un prêt sans option d’achat

L’accord entre les Gones et les Merengue porterait sur un prêt payant de six mois, sans option d’achat, pour un montant estimé à 1 millions d’euros. Endrick ne ferait ainsi qu’un court passage dans le Rhône, avant de retourner au Real Madrid dès l’été prochain. Selon le journaliste italien, Fabrizio Romano, l’OL devrait prendre en charge 50% de son salaire.

Cette saison, l’ancien joueur de Palmeiras n’a disputé que trois petits matchs sous le maillot madrilène, sans inscrire le moindre but ni délivrer de passe décisive. À Lyon, Endrick tentera d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience afin d’enfin lancer sa carrière en Europe.