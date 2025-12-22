À LA UNE DU 22 DéC 2025
[21:47]FC Barcelone : la date du retour de Pedri est connue !
[21:14]ASSE : le verdict est tombé pour Bastia – Red Star, les Verts perdent une place au classement
[21:08]PSG : Safonov sort du silence après sa blessure
[20:45]OM Mercato : coup de théâtre pour Sofiane Diop (OGC Nice) ! 
[20:19]ASSE : déjà un coup dur pour Horneland avant Le Mans !
[19:58]CAN 2025 : l’Afrique du Sud s’offre l’Angola
[19:32]OL Mercato : accord trouvé avec le Real Madrid pour Endrick !
[19:09]FC Nantes : la réaction forte d’Anthony Lopes après Concarneau
[18:46]RC Lens Mercato : un énorme coup de pouce du LOSC pour Risser en janvier ?
[18:18]OL Mercato : les Gones annoncent un départ à 6 M€ (officiel)
OL Mercato : accord trouvé avec le Real Madrid pour Endrick !

Par Fabien Chorlet - 22 Déc 2025, 19:32
Endrick (Real Madrid)

L’OL et le Real Madrid seraient parvenus ce lundi à un accord pour le prêt d’Endrick chez les Gones.

Endrick à l’Olympique Lyonnais, ce serait fait ! D’après L’Équipe, l’attaquant brésilien devrait bien être prêté à Lyon par le Real Madrid lors de la seconde partie de saison. Un accord aurait été trouvé ce lundi entre les deux clubs.

Il s’agit d’un prêt sans option d’achat

L’accord entre les Gones et les Merengue porterait sur un prêt payant de six mois, sans option d’achat, pour un montant estimé à 1 millions d’euros. Endrick ne ferait ainsi qu’un court passage dans le Rhône, avant de retourner au Real Madrid dès l’été prochain. Selon le journaliste italien, Fabrizio Romano, l’OL devrait prendre en charge 50% de son salaire.

Cette saison, l’ancien joueur de Palmeiras n’a disputé que trois petits matchs sous le maillot madrilène, sans inscrire le moindre but ni délivrer de passe décisive. À Lyon, Endrick tentera d’emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience afin d’enfin lancer sa carrière en Europe.

