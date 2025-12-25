Real Madrid Mercato : une grosse vente d’Endrick grâce à l’OL ? Une annonce a été faite !

L’annonce est désormais officielle : Endrick, le jeune prodige brésilien du Real Madrid, rejoindra l’Olympique Lyonnais dès le 1er janvier prochain, pour un prêt express jusqu’au 30 juin. Un passage décisif dans une carrière à peine entamée, mais déjà scrutée de toutes parts. À Madrid comme à Lyon, l’attente est immense – et le principal intéressé en a pleinement conscience.

Un prêt très attendu à Lyon

Dès le 29 décembre à la reprise de l’entraînement pour Lyon, Endrick débarquera avec un enjeu colossal sur les épaules. L’OL, plombé par une inefficacité offensive persistante, va tenter de réaliser une grosse deuxième partie de saison grâce à l’arrivée de l’attaquant auriverde.

Depuis le début de saison, la frustration grandit dans les tribunes lyonnaises, et notamment envers Martin Satriano, dont le prêt en provenance du RC Lens ne satisfait pas.

Endrick vendu cet été ? Le Brésilien refuse !

Et même de faire ses valises, Endrick a frappé fort dans le vestiaire madrilène. À seulement 19 ans, il n’a pas fui la pression : il l’a transformée en engagement. Comme le rapporte AS, à ses coéquipiers de la Casa Blanca, le Brésilien a fait une promesse. Réussir à Lyon. Briller en France. Pour revenir plus fort au Real, prêt à se battre pour une place parmi les stars.

Ce prêt n’est pas une parenthèse, c’est un test pour Endrick, qui veut déjà montrer qu’il a l’étoffe d’un grand. Sa détermination a marqué ses coéquipiers : il joue gros, mais il ne recule pas. Endrick de retour à Madrid cet été, c’est une officialisation déjà confirmée six mois à l’avance, même s’il n’y avait évidemment pas de doute sur la durée de l’aventure d’Endrick à Lyon. Mais, après tout, pourrait-on imaginer une grosse vente du Brésilien à l’intersaison si son prêt est une réussite ? En tout cas, ce n’est pas du tout dans les plans d’Endrick, qui a la détermination de s’imposer au Real. De quoi écarter toute option de transfert définitif.

L’OL compte sur la pépite brésilienne pour dynamiser l’attaque

Endrick peut-il être l’étincelle qui mènera les Gones vers une grosse saison ? Son profil explosif, sa jeunesse et son culot apportent une dose d’adrénaline qui manquait à l’équipe sur le front de l’attaque. Les regards sont donc braqués sur chaque prise de balle, chaque accélération, chaque tir.

Un passage décisif pour l’avenir d’Endrick

Pour le prodige brésilien, le défi est double. Il doit affoler les défenses de Ligue 1, mais aussi convaincre Madrid qu’il est prêt à franchir un cap. En six petits mois, l’attaquant se doit de transformer l’essai.

Au-delà des statistiques, c’est l’attitude, la capacité à supporter la pression et à emballer l’OL qui seront scrutées. Réussir à Lyon, c’est poser la première pierre d’une carrière européenne de très haut niveau.

L’horloge tourne. Dès janvier, Endrick va entrer dans l’arène. Prêt à conquérir Lyon, et à faire honneur à la promesse qu’il a laissée à Madrid. L’histoire ne fait que commencer.