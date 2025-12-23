OL Mercato : la signature d’Endrick (Real Madrid) officialisée, la date de son arrivée est connue

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’attente touche à sa fin pour les supporters lyonnais : Endrick a officiellement signé avec l’OL en prêt du Real Madrid. Le jeune attaquant brésilien va poser ses valises sur les bords du Rhône dans les prochains jours. Un renfort de poids, prêt à dynamiter le secteur offensif d’un club à la recherche d’impact devant le but.

Endrick, la nouvelle arme offensive de l’OL

Avec seulement Martin Satriano comme vrai numéro 9 depuis le début de la saison, Lyon était en quête d’un avant-centre capable de faire la différence. Endrick, du haut de ses 19 ans, incarne exactement ce profil recherché : dynamisme, vitesse et instinct de buteur. Repéré pour son potentiel hors norme, il arrive motivé par la perspective de temps de jeu conséquent dans un collectif qui croit en sa jeunesse.

Une arrivée actée le 29 décembre

L’OL a officialisé un prêt payant d’1 M€ avec le Real Madrid, fruit d’ententes exemplaires entre les deux clubs. Comme l’a indiqué Lyon, Endrick est attendu le 29 décembre, date de la reprise du groupe professionnel. Son intégration rapide est stratégique : Lyon mise sur sa fraîcheur pour inverser la dynamique sportive.

Déjà prêt pour défier l’AS Monaco ?

La question brûle toutes les lèvres : Endrick pourra-t-il enfiler le maillot lyonnais dès le 3 janvier face à l’AS Monaco ? Rien n’est encore acté concernant sa qualification, mais l’OL tente d’accélérer les démarches pour offrir à son nouveau joyau une première apparition dès ce choc de Ligue 1. S’il venait à être opérationnel, ce match pourrait déjà marquer le début de sa nouvelle aventure française. Un scénario qui suscite une immense attente.

L’ère Endrick démarre enfin à l’OL. Entre impatience et enthousiasme, tout Lyon n’a plus qu’une hâte : voir son nouveau prodige fouler très vite la pelouse de Ligue 1.