Real Madrid : une photo compromettante d’Endrick circule avant son départ à l’OL

Avant de débarquer à l’OL dans les prochains jours, Endrick a bien profité de son dernier match au Santiago Bernabéu depuis les tribunes, et cela n’a pas échappé aux internautes.

Alors que le Real Madrid bouclait son année 2025 sur une victoire convaincante 2-0 face à Séville au Santiago Bernabéu (buts de Jude Bellingham et Kylian Mbappé sur penalty, ce dernier égalant le record de Cristiano Ronaldo avec 59 buts dans l’année), un joueur merengue a particulièrement attiré l’attention… mais depuis les tribunes. Endrick, la jeune pépite brésilienne de 19 ans, suspendu pour ce match, a été immortalisé en pleine rigolade aux côtés de sa femme, la mannequin Gabriely Miranda.

Une autre photo plus compromettante

Le compte @TouchlineX sur X a également partagé une image plus compromettante montrant Endrick entouré d’autres femmes que son épouse, mais il est fort probable que celle-ci ait été générée par l’IA. En attendant, ces clichés ont rapidement fait le buzz, accumulant des milliers de likes et des réactions humoristiques. Les internautes n’ont pas manqué de taquiner le Brésilien sur son manque de temps de jeu : « Du banc à la meilleure place du stade ».

Suspendu pour deux matchs en Liga après un carton rouge stupide reçu depuis le banc face à Celta, Endrick n’a pas broyé du noir. Au contraire, il a profité de cette soirée pour se relaxer en famille, pour un de ses derniers moments à Madrid. Marié à Gabriely Miranda depuis juillet 2025 (à tout juste 18 ans), le couple est souvent sous les projecteurs pour leur relation médiatisée, incluant même un fameux « contrat de couple » aux clauses insolites.

Un départ imminent pour Lyon

Ce moment de légèreté intervient à un tournant de la carrière d’Endrick. Arrivé au Real Madrid en 2024 pour environ 60 millions d’euros, le prodige brésilien peine à s’imposer sous Xabi Alonso, avec un temps de jeu limité malgré des éclairs de talent. Les rumeurs d’un prêt se sont concrétisées : un accord est bouclé pour un transfert temporaire à l’Olympique Lyonnais dès janvier 2026.

Selon de multiples sources, il s’agit d’un prêt de six mois sans option d’achat, avec l’OL prenant en charge une partie du salaire (environ 200 000 euros par mois sur les 400 000). Le Real Madrid a même inclus des clauses pour garantir du temps de jeu à Endrick, essentiel pour ses ambitions avec la Seleção en vue de la Coupe du Monde 2026. Paulo Fonseca, l’entraîneur lyonnais, voit en lui le renfort offensif parfait pour dynamiser son attaque.

Ce match contre Séville pourrait bien avoir été la dernière apparition d’Endrick au Bernabéu pour un moment. En tribunes, souriant et amoureux, il semble déjà tourné vers l’avenir. Direction Lyon pour relancer une carrière prometteuse, loin de la concurrence féroce avec Mbappé, Vinicius et consorts.

Désormais, les fans madrilènes espèrent un retour en force l’été prochain, tandis que ceux de l’OL trépignent d’impatience !