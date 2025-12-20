Real Madrid – Séville FC (2-0) : Mbappé égale Ronaldo et les Merengue enchaînent !

Ce samedi, le Real Madrid recevait le Séville FC pour la 17e journée de Liga, dernier match avant la trêve. Sous pression après la défaite contre City en Ligue des Champions, Xabi Alonso était très attendu sur les trois matchs de la fin de l’année, et il a su répondre présent, comme son équipe. À la 38e minute, Bellingham ouvrait le score d’un coup de tête après un très bon coup franc de Rodrygo.

Si le Real était en supériorité numérique après le rouge de Marcao à la 68e, Mbappé vivait un moment d’anthologie sur son but sur penalty à la 86e minute. En effet, l’international français a égalé le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real, soit 59 unités, comme CR7 en 2013. Il aurait même pu le battre grâce à un nouveau penalty, finalement annulé par la VAR. Le Real termine donc l’année avec 3 victoires de suite, et revient à un point du FC Barcelone !