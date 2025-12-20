À LA UNE DU 20 DéC 2025
[23:03]Real Madrid – Séville FC (2-0) : Mbappé égale Ronaldo et les Merengue enchaînent !
[22:53]Fontenay – PSG (0-4) : Paris assure et passe en 16es de Coupe de France, les tops et les flops
[22:27]FC Nantes Mercato : un renfort précieux pour Kantari dès la reprise, c’est confirmé
[22:05]OM : flashé en Lamborghini, permis invalide… la chute d’un ancien chouchou de Longoria
[21:43]RC Lens Mercato : Thauvin snobé par plusieurs clubs… dont l’OGC Nice de Franck Haise ?
[21:24]Real Madrid Mercato : un patron recommandé par Ronaldo recruté cet hiver à prix cassé ?
[21:02]RC Lens Mercato : Khusanov de retour cet hiver ? Manchester City a donné sa réponse
[20:40]ASSE Mercato : le plus gros flop de Kilmer identifié, il a coûté 22 M€ !
[20:07]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Fontenay en Coupe de France
[19:55]FC Nantes : Luis Castro retrouve déjà un club, fin de la piste pour l’ASSE (officiel)
Real Madrid – Séville FC (2-0) : Mbappé égale Ronaldo et les Merengue enchaînent !

Par William Tertrin - 20 Déc 2025, 23:03
💬 Commenter
Kylian Mbappé applaudissant les supporters du Real Madrid après la victoire à Alavès.
Ce samedi, le Real Madrid recevait le Séville FC pour la 17e journée de Liga, dernier match avant la trêve. Sous pression après la défaite contre City en Ligue des Champions, Xabi Alonso était très attendu sur les trois matchs de la fin de l’année, et il a su répondre présent, comme son équipe. À la 38e minute, Bellingham ouvrait le score d’un coup de tête après un très bon coup franc de Rodrygo.

Si le Real était en supériorité numérique après le rouge de Marcao à la 68e, Mbappé vivait un moment d’anthologie sur son but sur penalty à la 86e minute. En effet, l’international français a égalé le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real, soit 59 unités, comme CR7 en 2013. Il aurait même pu le battre grâce à un nouveau penalty, finalement annulé par la VAR. Le Real termine donc l’année avec 3 victoires de suite, et revient à un point du FC Barcelone !

