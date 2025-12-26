OL : les pistes des Gones pour le mercato hivernal

Voici en images les pistes étudiées par l’OL en vue du mercato hivernal.

Malgré des moyens financiers restreints, l’Olympique Lyonnais souhaite se renforcer à chaque ligne lors du mercato hivernal. Le prêt d’Endrick, en provenance du Real Madrid, est déjà bouclé, mais le club rhodanien explore également d’autres pistes pour étoffer son effectif cet hiver. Tour d’horizon des joueurs suivis par l’OL.

Toutes les pistes hivernales de l’OL

Axel Disasi (défenseur central, Chelsea) : Mis à l’écart chez les Blues et potentiellement disponible en prêt, Axel Disasi serait un profil ciblé par le club rhodanien, qui pourrait recruter un défenseur central cet hiver pour combler les départs de Moussa Niakhaté et Clinton Mata à la CAN 2025.

Alec Georgen (latéral droit, Dunkerque) : en quête de renforts abordables, l’OL aurait aussi activé la piste Alec Georgen, le piston droit de Dunkerque formé au Paris Saint-Germain et en fin de contrat en juin prochain.

Loun Srdanovic (latéral droit, Servette Genève) : l’actuel cinquième de Ligue 1 suivrait également de près Loun Srdanovic, jeune défenseur suisse du Servette Genève. Srdanovic est déjà un nom qui commence à circuler en Europe et son profil plaît pour son potentiel et sa marge de progression.

Himad Abdelli (milieu offensif, Angers SCO) : L’OL ferait partie des nombreux clubs intéressés par Himad Abdelli, dont le contrat avec Angers arrive à son terme en juin prochain. Selon L’Équipe, le club lyonnais serait même proche de boucler l’arrivée de l’Algérien cet hiver contre un peu plus d’1 million d’euros. Une information démentie par Mohamed Toubache-Ter.

Arsen Zakharyan (milieu offensif, Real Sociedad) : pour renforcer son entrejeu, les Gones penseraient également au jeune milieu offensif russe Arsen Zakharyan, qui évolue à la Real Sociedad, pour cet hiver. Un prêt avec option d’achat serait envisagé.