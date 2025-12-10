En manque de liquidités, l’OL creuse des pistes d’opportunité en vue du prochain mercato estival. Matthis Abline est concerné au FC Nantes.

L’OL pourrait bien frapper un joli coup lors du prochain mercato en s’intéressant à Loun Srdanovic. Selon Ekrem Konur, le staff rhodanien suit de près ce jeune défenseur suisse de 19 ans, évoluant au Servette Genève. Formé au club suisse et international chez les jeunes, Srdanovic est déjà un nom qui commence à circuler en Europe et son profil plaît pour son potentiel et sa marge de progression.

Représenté par l’agence Wasserman – qui gère aussi des joueurs comme Ilya Zabarnyi (PSG) ou Matthis Abline (FC Nantes) – le jeune Suisse pourrait constituer un pari sportif très intéressant pour l’OL, capable de s’intégrer rapidement dans un effectif ambitieux en Ligue 1 et en Europe.

Srdanovic, un espoir qui enflamme la L1

Si le Servette Genève ne veut pas brader son joyau, le club helvétique pourrait toutefois écouter les offres qui tomberont durant le mercato, surtout si elles viennent de clubs sérieux. Outre l’OL, des équipes comme Francfort, le Borussia Dortmund, Villarreal ou encore le LOSC suivent également de près le dossier. Avec un contrat courant jusqu’en 2027 et une valeur estimée autour de 0,8 million d’euros selon Transfermarkt, le prix reste accessible, même si le club suisse cherchera probablement à obtenir un montant plus conséquent compte tenu de la régularité de Srdanovic cette saison (11 matchs toutes compétitions confondues).

La question est désormais de savoir si l’intérêt lyonnais se transformera en action concrète. Et si l’international suisse franchira le pas vers la Ligue 1 ou si d’autres prétendants, comme le LOSC ou Villarreal, réussiront à séduire le jeune défenseur avant les Gones.