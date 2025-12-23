OL Mercato : un crack très prometteur en plus d’Abdelli, mais un gros risque déjà identifié

L’Olympique Lyonnais frappe fort avant même l’ouverture du marché hivernal. Selon L’Équipe, le club discute activement avec Brøndby pour attirer Noah Nartey, jeune milieu danois de 20 ans, et affiche clairement ses ambitions pour dynamiser son entrejeu après la levée de toutes restrictions sur son mercato.

Un mercato ambitieux pour l’Olympique Lyonnais

Après un été mouvementé et la fin du contrôle imposé par la DNCG, l’OL s’emploie à relever la tête sur le plan des transferts. La cellule de recrutement travaille depuis de longs mois sur le dossier de Noah Nartey, repéré pour sa polyvalence et sa capacité à évoluer aussi bien comme milieu offensif que relayeur voire ailier. Cette volonté de renforcer l’équipe coïncide avec la confirmation de l’arrivée prochaine de Endrick, prêté par le Real Madrid, qui symbolise ce nouvel élan lyonnais. Alors que les négociations s’intensifient, les supporters se souviennent aussi d’une tentative avortée de l’OL pour recruter Noah Nartey lors du précédent mercato, preuve de l’intérêt de longue date du club.

Noah Nartey, un jeune talent mais déjà un petit problème

Formé à Brøndby, Noah Nartey impressionne par sa progression fulgurante. International U21 danois, il s’est imposé comme un titulaire régulier en Superliga cette saison, disputant 17 des 18 premiers matches (1 154 minutes), épaulant son équipe avec 4 buts et 3 passes décisives. Sa présence sur le terrain a été marquée par une forte contribution offensive – près d’un quart des buts de Brøndby – tout en étant capable d’enchaîner les rôles au milieu. Sous contrat jusqu’en 2027, sa valeur a explosé sur le marché, Brøndby exigeant désormais au moins 8 M€ pour ouvrir la porte à un transfert. Les négociations entre Lyon et Brøndby avancent, confirmant l’intérêt du club pour ce profil moderne et technique.

Mais un petit problème pourrait déjà se poser si Nartey arrive en Ligue 1. En effet, selon le très renseigné Nordisk Football sur X, Nartey « est tout de même très peu présent dans le domaine aérien et risque de se faire bousculer à ses débuts », lui qui mesure 1m80. Un premier point d’inquiétude, même si cette potentielle recrue dispose d’autres énormes qualités, notamment l’endurance et la technique.

Lyon multiplie les pistes pour se renforcer

Le dossier Noah Nartey s’ajoute à d’autres chantiers déjà entamés par l’OL, comme celui d’Himad Abdelli. Bien que ce dernier ait donné son accord pour rejoindre Lyon, Angers n’a pas souhaité acter son départ lors de ce mercato. Les deux affaires restent indépendantes, mais soulignent l’agilité lyonnaise sur différents fronts afin d’élargir l’effectif et d’injecter davantage de créativité au milieu du terrain.

Pour Lyon, cette nouvelle phase de recrutement est l’occasion de réaffirmer ses ambitions nationales et européennes. Avec une enveloppe élargie et des profils jeunes à fort potentiel, l’OL veut s’inviter à nouveau parmi les acteurs majeurs du football hexagonal.