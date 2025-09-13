OL : Noah Nartey, le gros coup manqué en fin de mercato

Lyon a tenté d’arracher Noah Nartey à Brøndby dans les dernières heures du mercato. Un pari risqué refusé net, qui illustre le virage jeune adopté par le club cet été.

Mercato terminé : Lyon s’est activé jusqu’au bout pour se réinventer

Le marché estival a bouleversé l’OL, qui n’a pas hésité à bousculer ses habitudes. Après des départs majeurs comme celui de Georges Mikautadze transféré à Villarreal, Lyon avait ciblé un ailier créatif ainsi qu’un vrai buteur. Face à la difficulté de conclure sur ces profils, la direction a multiplié les pistes et accéléré son recrutement dans le sprint final du mercato.

Plusieurs nouvelles figures ont rallié le vestiaire lyonnais : Antonin Karabec, Petr Sulc, Morton, sans oublier le retour libre de Rachid Ghezzal, ainsi que trois autres recrues. Cette vague d’arrivées valide une vraie volonté de rajeunir et regarnir un groupe en mutation rapide.

Noah Nartey : un projet à 7 millions d’euros pour l’avenir repoussé par Brøndby

Dans les dernières heures du mercato, l’OL a tenté le tout pour le tout en proposant 7 millions d’euros pour recruter Noah Nartey. À 19 ans, le jeune milieu de Brøndby a déjà tapé dans l’œil de nombreux clubs grâce à sa maturité et son impact physique au cœur du jeu. En investissant sur lui, Lyon voulait allier ambition immédiate et investissement sur le long terme.

Cette démarche allait dans le sens d’une stratégie clairement orientée vers la jeunesse, l’avenir et la recherche de cracks européens à fort potentiel.

Nartey, prodige de Brøndby et étoile montante du football danois

Né en octobre 2005, Noah Nartey s’est imposé très tôt comme un pilier du milieu à Brøndby. Ce jeune joueur de 1,80 m a disputé 19 matchs la saison passée, inscrit 1 but et livré 3 passes décisives. Avec déjà 6 sélections chez les U21, sa cote ne cesse de grimper, atteignant presque 5 millions d’euros en 2025. Beaucoup le voient devenir un futur incontournable de la sélection danoise.

Issu d’une famille de footballeurs – son frère Nikolas évolue à Stuttgart – il attire naturellement les clubs européens prêts à miser fort sur son explosion.

Brøndby inflexible, Lyon devra patienter pour séduire Nartey

Brøndby n’a pas bronché devant l’offre lyonnaise : le club danois a fermé la porte, misant sur l’avenir de Nartey encore sous contrat jusqu’en 2027, avec l’objectif de sécuriser rapidement une prolongation pour repousser toutes les convoitises.

L’échec du deal n’efface pas la nouvelle attractivité de Lyon auprès des jeunes talents. Le club a affiché clairement son ambition : reconstruire avec de la jeunesse et des révélations du continent. Reste à voir si l’OL reviendra à la charge lors du prochain mercato ou s’il tentera d’autres coups sur des profils similaires.