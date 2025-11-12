L’Olympique Lyonnais aurait coché le nom du jeune milieu russe Arsen Zakharyan (22 ans), qui évolue à la Real Sociedad, pour cet hiver. Un prêt avec option d’achat est envisagé.

Après un été passé à vendre ses meilleurs joueurs et a laissé partir les gros salaires, l’Olympique Lyonnais a présenté des comptes relativement assainis. Qui lui ont évité de subir les foudres de la DNCG. Ce qui fait que, cet hiver, il devrait pouvoir se renforcer. Avec notamment le très gros coup Endrick. Le jeune attaquant brésilien devrait être prêté sans option d’achat par le Real Madrid. Les Gones ont de grosses carences à son poste, où Martin Satriano ne convainc pas. Endrick, qui ronge son frein depuis un an et demi, va débarquer entre Rhône et Saône avec la bave aux lèvres. Et il ne devrait pas arriver seul en provenance de la Liga…

Zakharyan en échec à la Sociedad

Selon le média Sport Express, l’OL souhaiterait également obtenir le prêt d’Arsen Zakharyan. Ce milieu offensif russe de 22 ans est en manque de temps de jeu à la Real Sociedad (sept matches depuis le début de la saison, une seule titularisation). International dans toutes les catégories d’âge et auteur de débuts remarqués avec le Dynamo Moscou, il a plus de mal à s’imposer au pays Basque. Un prêt serait idéal pour lui permettre de retrouver la confiance et se relancer.

L’OL souhaiterait qu’une option d’achat soit incluse dans le contrat de prêt. Mais sachant que la Sociedad a versé 13 M€ pour recruter Zakharyan il y a deux ans et demi, il y a fort à parier que la dite clause soit trop élevée pour les finances lyonnaises. L’OL a voulu faire pareil avec Endrick mais le Real Madrid s’y opposé, privilégiant un prêt sec.