Proche de rebondir du côté de l’OL, Endrick (19 ans) a appris que le Real Madrid avait identifié son potentiel remplaçant au mercato : Etta Eyong. Problème : le PSG veut aussi recruter l’attaquant de Levante !

Coup de tonnerre pour l’avenir d’Endrick ! Alors que l’attaquant brésilien semblait sur le point de rejoindre l’OL pour relancer une carrière au point mort au Real Madrid, son futur vient d’être bouleversé. La Casa Blanca, qui suit le joueur de près, a identifié Karl‑Etta Eyong comme un possible successeur et veut boucler l’opération avant d’envisager un départ d’Endrick à l’OL.

Le Real veut un remplaçant à Endrick

Mais la situation se complique : Ekrem Konur a fait savoir que le PSG, toujours très actif sur le marché et en quête de jeunes talents prometteurs, a également coché le nom d’Eyong. Le club de la capitale française pourrait donc créer un bras de fer avec le Real Madrid et bouleverser les plans de l’OL.

Le PSG sabote le dossier Eyong

Pour Lyon, cette double concurrence est un vrai casse-tête confiant pour Endrick, il voit le PSG ralentir l’opération s’il trouve les arguments pour détourner Eyong du Real Madrid. Dans ce cas-là, il faudrait que les Merengues trouvent un autre remplaçant à son jeune attaquant brésilien. Le moindre mouvement pourrait tout changer pour l’avenir des deux attaquants cracks annoncés.