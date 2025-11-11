Courtisé depuis des mois par le Real Madrid, Nico Schlotterbeck (Dortmund, 25 ans) est également courtisé par le FC Barcelone au mercato.

Le FC Barcelone pourrait créer la surprise lors du prochain mercato. Nico Schlotterbeck, défenseur central du Borussia Dortmund et star montante de la Bundesliga, est suivi de près par les Catalans, alors qu’il était déjà courtisé depuis des mois par le Real Madrid.

Hansi Flick a clairement identifié les priorités : plus de leadership, de solidité et de qualité dans la relance. Schlotterbeck, 25 ans, coche toutes les cases. Sa puissance aérienne, sa lecture du jeu et sa capacité à lancer le jeu proprement depuis l’arrière correspondent parfaitement au profil recherché. Selon Sports Illustrated, le Barça prépare une offre autour de 40 millions d’euros, mais la décision finale dépendra du Borussia Dortmund et du joueur, qui est encore sous pression pour prolonger son contrat.

Le Real et le Barça à fond sur Schlotterbeck

Le club catalan voit en lui un renfort à impact immédiat. Capable d’agir agressivement dans les duels, rapide dans les interventions et audacieux dans ses choix, Schlotterbeck répond au style voulu par Flick, notamment pour les transitions rapides et la gestion des moments difficiles. Avec une défense en pleine mutation, l’arrivée de l’international allemand enverrait un message clair : reconstruction, ambition et vision sur le long terme.

La bataille pour Schlotterbeck s’annonce féroce. Outre le Barça et le Real Madrid, Liverpool et le Bayern Munich sont également attentifs à la situation du joueur. Mais à en croire les observateurs espagnols et allemands, le FC Barcelone pourrait bien prendre une longueur d’avance et rafler la mise dès le mercato hivernal.