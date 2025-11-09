Un média espagnol annonce un premier contact entre le FC Barcelone et les agents de l’ailier belge de l’OL Malick Fofana (20 ans).

Victime d’un tacle terrible d’un Strasbourgeois le 26 octobre, Malick Fofana est sur le flanc pour plusieurs semaines. L’occasion pour lui de digérer une première partie de saison riche en émotions, entre son vrai-faux départ de l’OL, une entame canon et un automne plus compliqué. Le jeune Belge s’est sans doute imaginé rejoindre cette Premier League qui le fait tant rêver à l’intersaison. Mais s’il a bien eu des touches, c’était avec des clubs qui ne l’intéressaient pas vraiment, comme Everton. Lui se verrait plutôt jouer pour Arsenal, Manchester United ou Liverpool.

Le Barça a déjà pris contact avec ses agents

Mais, ce dimanche, la presse espagnole annonce qu’un autre géant mondial a coché son nom sur ses tablettes. Il s’agit du FC Barcelone. Le club catalan se serait mis en quête d’un nouvel ailier gauche, bien que Raphinha n’ait que 28 ans et que Marcus Rashford, seulement prêté par MU, réalise de très bons débuts. Le Barça aurait reçu de très bons échos sur Fofana de la part de ses scouts et aurait même déjà pris contact avec ses agents !

Mais, quel que soit le retour de ces derniers, le problème reste le même pour le FC Barcelone : le manque de liquidités. Tant que le Camp Nou ne sera pas pleinement opérationnel, le club catalan ne pourra pas se permettre de mettre 50 M€ pour un joueur appelé à être remplaçant au départ. Or, l’OL, en grande difficulté financière, refuse de transiger sur le prix de sa pépite…