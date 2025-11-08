En conférence de presse, ce samedi, à la veille du déplacement à Vigo pour y défier le Celta, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a fait le point sur son effectif.

Demain soir, le FC Barcelone clôturera la 12e journée de Liga avec un déplacement compliqué sur la pelouse du Celta Vigo. Les Galiciens ne sont certes que 12es au classement mais ils sont redoutables à domicile, comme l’OGC Nice (2-1) a pu le constater. La victoire sera impérative pour rester dans la roue du Real Madrid. Mais les Blaugranas devraient une nouvelle fois être diminués pour ce rendez-vous. Déjà parce que de nombreux joueurs sont encore blessés, comme Pedri, Joan Garcia ou Eric Garcia, dont le nez a été cassé à Bruges (3-3) en milieu de semaine.

« Yamal a changé sa discipline, il est bien mieux »

Jules Koundé pourrait également être absent pour le déplacement dans le nord-ouest de l’Espagne. Selon Sport, le Français n’a pas terminé la séance d’entraînement du jour. Hansi Flick avait déjà dit qu’il envisageait de le faire tourner car il joue trop. Et l’on se souvient qu’au printemps, Koundé avait fini par payer le prix de l’accumulation des matches avec une blessure. Au vu de cet antécédent et du contexte, il y a donc une bonne chance pour que le FC Barcelone soit privé de Koundé au Balaidos demain.

Par ailleurs, en conférence de presse, Hansi Flick a confirmé que Lamine Yamal avait changé plusieurs choses dans son quotidien pour revenir au top : « Il faut prendre soin de Lamine, il a changé sa discipline, il est bien mieux. Il s’entraîne bien, même en gymnase. C’est important pour sa blessure ». Ce qui sous-entend que le jeune ailier de 18 ans n’était peut-être pas trop motivé par la musculation et le travail invisible avant sa pubalgie. Heureusement, à l’instar d’un Pedri il y a un an, il a compris qu’il y avait des sacrifices à faire pour rester au top niveau. Le FC Barcelone devrait donc bientôt retrouver le Yamal insaisissable de la saison dernière !