Courtisé par le PSG et le FC Barcelone, Julián Alvarez a révélé des discussions avec le club de la capitale.

Recruté par l’Atlético Madrid à l’été 2024 contre 75 millions d’euros, plus 10 millions de bonus éventuels en provenance de Manchester City, Julián Alvarez est un attaquant qui est en train d’exploser. Valorisé à 100 millions, il compte 9 buts et 4 passes décisives en 14 matchs cette saison. Assez logiquement, il est visé par des clubs européens encore plus importants, comme le PSG et le FC Barcelone, qui ont fait d’Alvarez leur priorité pour le prochain mercato.

Les rumeurs s’affolent à son sujet, et l’international argentin y a répondu dans une interview accordée à France Football… tout en révélant des discussions avec Paris.

Le PSG plutôt que le FC Barcelone pour Alvarez ?

« Jouer au PSG ou au FC Barcelone ? Franchement, je ne sais pas. Je vois ce qui se dit sur les réseaux… En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j’ai signé à l’Atlético l’an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C’est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l’Atlético. On fera le bilan en fin de saison », a indiqué Alvarez, qui n’a pas l’air de fermer complètement la porte à un transfert.

Mais il faudra sortir le chéquier pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2030, et à ce jeu, le PSG semble mieux armé que le Barça…