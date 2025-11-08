Mercato : un champion du Monde en discussions avec le PSG, sacré coup dur au FC Barcelone
OM : Maupay de retour face à Brest ? De Zerbi vient d'annoncer la nouvelle !

Roberto De Zerbi (OM)
William Tertrin
8 novembre 2025

Le groupe de l’OM pour la réception de Brest.

Ce samedi à 17h, l’OM reçoit le Stade Brestois au Vélodrome pour la 12e journée de Ligue 1. Le groupe de Roberto De Zerbi vient d’être dévoilé, et plusieurs retours sont à noter, avec Kondogbia, Weah, mais aussi et surtout Maupay, placardisé depuis le début de saison. En revanche, Balerdi, Medina, Lirola, Garcia, Nadir, Traoré et Gouiri sont absents.

Le groupe de l’OM

De Lange, Rulli, Vermot – Aguerd, Egan-Riley, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah – Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondogbia, O’Riley, Vermeeren – Aubameyang, Greenwood, Maupay, Mmadi, Paixão, Vaz.

Ligue 1OM
#A la une#GROUPE

