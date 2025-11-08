OM : Maupay de retour face à Brest ? De Zerbi vient d’annoncer la nouvelle !

Le groupe de l’OM pour la réception de Brest.

Ce samedi à 17h, l’OM reçoit le Stade Brestois au Vélodrome pour la 12e journée de Ligue 1. Le groupe de Roberto De Zerbi vient d’être dévoilé, et plusieurs retours sont à noter, avec Kondogbia, Weah, mais aussi et surtout Maupay, placardisé depuis le début de saison. En revanche, Balerdi, Medina, Lirola, Garcia, Nadir, Traoré et Gouiri sont absents.

Le groupe de l’OM

De Lange, Rulli, Vermot – Aguerd, Egan-Riley, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah – Bakola, Gomes, Højbjerg, Kondogbia, O’Riley, Vermeeren – Aubameyang, Greenwood, Maupay, Mmadi, Paixão, Vaz.