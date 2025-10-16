Julian Álvarez vers le PSG cet hiver ? Paris prêt à frapper un énorme coup à 100 millions d’euros…

Le feuilleton Julian Álvarez relancé… et cette fois, le PSG pourrait bien avoir le dernier mot !

Un an après avoir préféré l’Atlético Madrid au club de la capitale, le champion du monde argentin envisagerait sérieusement de rejoindre Paris dès ce mercato d’hiver.

Selon PSGInside_Actu, le jeu rigide et défensif de Diego Simeone ne conviendrait pas totalement à Álvarez, habitué à évoluer dans un registre plus libre et offensif. À Madrid, son impact dans le jeu s’est amoindri.

À l’inverse, le projet parisien de Luis Enrique séduit le joueur : pressing haut, transitions rapides, liberté offensive… tout ce que recherche l’ancien attaquant de River Plate. Álvarez s’imaginerait ainsi bien plus épanoui au PSG, aux côtés de Doué, Dembélé et Vitinha, dans un système plus proche de ses qualités naturelles.

Côté finances, le dossier s’annonce brûlant.

L’Atlético Madrid valorise Julian Álvarez à près de 100 millions d’euros, un montant conséquent, mais que le PSG serait prêt à assumer pour s’offrir un nouvel atout offensif de classe mondiale. Une grosse offre pourrait être transmise dans les prochaines semaines, possiblement sous la forme d’un transfert sec ou d’un prêt avec option d’achat obligatoire.



Les supporters parisiens lui ont-ils pardonné son refus de 2024 ?

À l’époque, son choix pour l’Atlético avait laissé un goût amer au sein du Parc des Princes. Aujourd’hui, certains fans y voient une seconde chance à saisir, d’autres estiment que Paris doit viser ailleurs.

Quoi qu’il en soit, le mercato d’hiver s’annonce explosif.

Et si Julian Álvarez devenait finalement le grand coup du PSG 2025 ?